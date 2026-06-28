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В Свердловской области после смерча проводят вакцинацию против гепатита А - РИА Новости, 28.06.2026
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10:26 28.06.2026
В Свердловской области после смерча проводят вакцинацию против гепатита А

В пострадавшей от смерча Кушве проводят вакцинацию против гепатита А

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером в понедельник на город Кушву в Свердловской области обрушился смерч, в результате чего был введен режим чрезвычайной ситуации.
  • В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А.
  • Жители могут пройти вакцинацию в воскресенье рядом с оперативным штабом, а для тех, кто не может прийти самостоятельно, возможен выезд бригады на дом.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Вакцинацию против гепатита А проводят в пострадавшей от смерча свердловской Кушве в связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций, сообщил глава города Михаил Слепухин.
Вечером в понедельник на город Кушва в Свердловской области обрушился смерч. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУМЧС по региону, 16 человек обращались за медпомощью, повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных дома.
"В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А" - написал Слепухин в соцсетях.
Он сообщил, что жители могут пройти вакцинацию в воскресенье рядом с оперативным штабом.
"Для тех, кто не может прийти самостоятельно, возможен выезд бригады на дом — оставьте заявку через колл‑центр Центральной районной больницы г. Кушвы", - добавил Слепухин.
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