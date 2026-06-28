Командующий ВМС КСИР заявил, что базы США на Ближнем Востоке ждет "ад"

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана заявил, что в ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет "ад".

В КСИР добавили, что любая "агрессия со стороны врага" под любым предлогом повлечет за собой "сокрушительный ответ".