Командующий ВМС КСИР заявил, что базы США на Ближнем Востоке ждет "ад"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командующий ВМС КСИР Ирана заявил о грядущих серьезных последствиях для баз США на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана заявил, что в ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет "ад".
"Расплата американских баз в регионе - это отдельный вопрос. Они в ближайшие дни столкнутся с адом", - приводит заявление командующего ВМС КСИР телеканал Press TV.
В КСИР добавили, что любая "агрессия со стороны врага" под любым предлогом повлечет за собой "сокрушительный ответ".