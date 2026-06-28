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Командующий ВМС КСИР заявил, что базы США на Ближнем Востоке ждет "ад" - РИА Новости, 28.06.2026
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04:13 28.06.2026 (обновлено: 05:04 28.06.2026)
Командующий ВМС КСИР заявил, что базы США на Ближнем Востоке ждет "ад"

Press TV: командующий ВМС КСИР заявил, что базы США на Ближнем Востоке ждет "ад"

CC BY 4.0 / Fars News Agency / Скоростные катера КСИР класса Ashura, оснащенные РСЗО и пулеметами
Скоростные катера КСИР класса Ashura, оснащенные РСЗО и пулеметами - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
CC BY 4.0 / Fars News Agency /
Скоростные катера КСИР класса Ashura, оснащенные РСЗО и пулеметами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий ВМС КСИР Ирана заявил о грядущих серьезных последствиях для баз США на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана заявил, что в ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет "ад".
"Расплата американских баз в регионе - это отдельный вопрос. Они в ближайшие дни столкнутся с адом", - приводит заявление командующего ВМС КСИР телеканал Press TV.
В КСИР добавили, что любая "агрессия со стороны врага" под любым предлогом повлечет за собой "сокрушительный ответ".
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