Кордоба вошел в состав сборной Колумбии на матч с португальцами на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вошел в состав сборной Колумбии на матч против команды Португалии.
- Матч группы K пройдет в Майами (США).
- Сборная Колумбии с 6 очками возглавляет группу K, команда Португалии (4 очка) идет второй.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вошел в состав сборной Колумбии на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Португалии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
28 июня 2026 • начало в 02:30
Матч не начался
В составе сборной Колумбии с первых минут выйдут: Камило Варгас (вратарь), Джон Лукуми, Сантьяго Ариас, Густаво Пуэрта, Дейвер Мачадо, Давинсон Санчес, Хамес Родригес (капитан), Джон Ариас, Джефферсон Лерма, Луис Диас, Джон Кордоба.
Состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Диогу Кошта (вратарь), Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жуан Канселу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Витинья, Криштиану Роналду (капитан), Жуан Феликс, Педру Нету.
Сборная Колумбии с 6 очками возглавляет группу K, команда Португалии (4 очка) идет второй. На третьем месте располагается сборная ДР Конго (1), замыкает квартет команда Узбекистана, не набравшая очков.