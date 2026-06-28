Кордоба вошел в состав сборной Колумбии на матч с португальцами на ЧМ

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вошел в состав сборной Колумбии на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Португалии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).