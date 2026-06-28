Рейтинг@Mail.ru
Кордоба вошел в состав сборной Колумбии на матч с португальцами на ЧМ - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:32 28.06.2026 (обновлено: 01:36 28.06.2026)
Кордоба вошел в состав сборной Колумбии на матч с португальцами на ЧМ

Кордоба выйдет в стартовом составе сборной Колумбии на матч с португальцами

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДжон Кордоба
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Джон Кордоба. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вошел в состав сборной Колумбии на матч против команды Португалии.
  • Матч группы K пройдет в Майами (США).
  • Сборная Колумбии с 6 очками возглавляет группу K, команда Португалии (4 очка) идет второй.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вошел в состав сборной Колумбии на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Португалии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы K пройдет в Майами (США) и начнется в 02:30 мск.
ЧМ по футболу 2026
28 июня 2026 • начало в 02:30
Матч не начался
Колумбия
:
Португалия
Календарь Турнирная таблица История встреч
В составе сборной Колумбии с первых минут выйдут: Камило Варгас (вратарь), Джон Лукуми, Сантьяго Ариас, Густаво Пуэрта, Дейвер Мачадо, Давинсон Санчес, Хамес Родригес (капитан), Джон Ариас, Джефферсон Лерма, Луис Диас, Джон Кордоба.
Состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Диогу Кошта (вратарь), Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жуан Канселу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Витинья, Криштиану Роналду (капитан), Жуан Феликс, Педру Нету.
Сборная Колумбии с 6 очками возглавляет группу K, команда Португалии (4 очка) идет второй. На третьем месте располагается сборная ДР Конго (1), замыкает квартет команда Узбекистана, не набравшая очков.
Колумбийский футболист Даниэль Муньос радуется забитому мячу в матче чемпионата мира против команды ДР Конго - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Колумбия — Португалия: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 28 июня
01:30
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Джон КордобаКамило ВаргасДжон ЛукумиКраснодарДР Конго
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Англия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Гана
    2
    1
  • Футбол
    28.06 02:30
    Колумбия
    Португалия
  • Футбол
    28.06 02:30
    ДР Конго
    Узбекистан
  • Футбол
    28.06 05:00
    Алжир
    Австрия
  • Футбол
    28.06 05:00
    Иордания
    Аргентина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала