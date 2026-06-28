ВС России за сутки освободили 26 зданий в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия.
- За сутки было освобождено 26 зданий, уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ и военная техника.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВС РФ освободили в Константиновке в ДНР 26 зданий за сутки, уничтожено до 100 военных ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 26 зданий. Уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США, 20 пикапов, два квадроцикла, 31 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления бесплотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
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