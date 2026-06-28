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ВС России за сутки освободили 26 зданий в Константиновке - РИА Новости, 28.06.2026
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12:20 28.06.2026
ВС России за сутки освободили 26 зданий в Константиновке

Российские военные за сутки освободили 26 зданий в Константиновке в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия.
  • За сутки было освобождено 26 зданий, уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ и военная техника.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВС РФ освободили в Константиновке в ДНР 26 зданий за сутки, уничтожено до 100 военных ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 26 зданий. Уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США, 20 пикапов, два квадроцикла, 31 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления бесплотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
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