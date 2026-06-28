"Где мои дети?" Что на самом деле произошло с француженкой в коме

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Захар Андреев. "Где мои дети?" — это был первый вопрос, которая задала француженка Клелия Вердье, очнувшись после медикаментозной комы. К своему ужасу, она узнала, что ее дочерей, несмотря на годы, вроде бы проведенные вместе, никогда не существовало. Насыщенная событиями и эмоциями жизнь оказалась сном. Что об этом случае думают ученые и как отличить сон от реальности — в материале РИА Новости.

Семь лет за три недели

"Я чувствовала очень многое. Когда мне снились роды, я ощущала стресс. Я также испытывала сильную физическую боль", — утверждает 19-летняя Клелия из Лиона. Даже помнит первый "контакт кожа к коже" со своими младенцами.

"Это было невероятно. Мощнейшая волна любви", — добавила она.

Девушку погрузили в кому после попытки самоубийства. На три недели, однако реалистичные сновидения якобы охватывали семь лет.

По словам Вердье, во сне она родила тройню. Один ребенок умер во младенчестве. А две другие дочери успели сформироваться как личности со своим неповторимым характером: одна была "довольно застенчивой", другая — "сгустком энергии". "Я помню прогулки, совместные обеды и сказки на ночь", — уверяла пациентка.

© Shutterstock/FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51 Автомобиль скорой помощи во Франции © Shutterstock/FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51 Автомобиль скорой помощи во Франции

Даже спустя год после тех событий девушка не до конца смирилась с потерей и до сих пор скучает по несуществующим дочерям.

Интервью с француженкой минувшей весной опубликовал британский таблоид Daily Mail . История затем широко разошлась в мировой прессе. Других подтверждений реальности этого случая нет. Тем не менее это не единственный пример ультрареалистичных сновидений.

Альтернативная реальность

О похожем сообщала американская писательница Кэролайн Ливитт. После медикаментозной комы ей казалось, будто ее насильно вырвали из другого мира. Она рассказала мужу и подругам о воображаемом городе, который для нее был абсолютно реальным. Пациентка в подробностях помнила сеть улиц, многочисленных знакомых, собственную просторную квартиру. Врачи списали это на действие лекарств, но город, по признанию Кэролайн, продолжал возвращаться во снах, которые со временем становились все ярче и навязчивее.

Что-то подобное есть и в автобиографии сербско-американского изобретателя Николы Теслы. Правда, без комы. Во снах или в воображении он "видел новые места, города и страны, жил там, знакомился с людьми, заводил друзей и знакомых". "И хотя невероятно, но это факт: они были мне так же дороги, как и те, что в реальной жизни, и ни на йоту менее яркими в своих проявлениях", — писал инженер.

Отметим, что узнать, где тут выдумка, а где правда, невозможно. Известно лишь, что у Клелии Вердье (судя по статье) психиатрические проблемы, у автора романов Ливитт, очевидно, богатая фантазия, а Тесла был известен склонностью к мистификациям. Ученые и профессиональные сомнологи относятся к подобным историям скептически.

"Это очень подозрительно"

"Вероятно, девушка находилась в поверхностной коме, близкой ко сну, раз она запомнила сновидения — глубокая кома обычно не оставляет таких воспоминаний, — предположил в беседе с РИА Новости сомнолог Никита Горбачев, комментируя случай Вердье. — Насколько эта история правдива, судить сложно. С такими жалобами к врачу обычно не обращаются, в реальной практике специалисты в области медицины сна сталкиваются с пациентами, которых мучают кошмары. Как правило, это сопровождается тревожными расстройствами — зачастую требуется помощь психиатра".

По мнению экспертов, с научной точки зрения публикации о Вердье "выглядят, мягко говоря, очень сомнительно".

"Даже если такая девушка существует, даже если она была в коме и благополучно из нее вышла — ничем, кроме конфабуляции, ее рассказ не является", — говорит РИА Новости Антон Цыбко, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории нейрогеномики поведения ИЦиГ СО РАН, руководитель гранта РНФ.

Конфабуляции — это непреднамеренное создание ложных воспоминаний, в которые человек может искренне верить.

"Мозг просто постфактум заполнил пробел каким-то связным нарративом, — продолжает ученый. — Такое бывает при нейротравмах, деменции — это нормальный механизм самозащиты, ведь мозг "не любит пустоты".

Мозг в коме статичен, добавляет Цыбко. Он не генерирует привычных для сна паттернов активности (медленноволновой и быстроволновой). А значит, не видит никаких снов и выстраивать сюжеты не способен.

Но в научном сообществе такие удивительные случаи незамеченными не проходят.

"Девушку обследовали бы профессиональные психологи, чтобы понять, конфабуляция это или нет, сделали бы функциональное МРТ, электроэнцефалографию, взяли бы анализы на гормоны. Возможно, уже появилась бы статья по типу case report (клинический случай) в каком-нибудь приличном медицинском журнале. Как минимум мы бы увидели пресс-релиз от официального медицинского сообщества. Но они молчат. Это очень подозрительно", — отмечает нейробиолог.

Как у Нолана

История Вердье напомнила о фильме Кристофера Нолана "Начало", герои которого тоже не всегда могут отличить реальность от воображаемого. В основе киноленты — вполне научная идея так называемых осознанных сновидений.

"Это особое состояние бодрствования внутри фазы быстрого сна. В это время активны те участки мозга, которые отвечают за сознательную деятельность и волевой контроль, например, дорсолатеральная префронтальная кора. Есть даже методики тренировки этого состояния, есть попытки применить осознанные сновидения для лечения хронических кошмаров или ПТСР. То есть здесь Нолан еще стоит на научной основе. А дальше уже фантастика", — объясняет Цыбко.

Герой Ди Каприо в "Начале" для проверки реальности использовал волчок — если тот крутился бесконечно, значит, сон, если падал — явь. Однако настоящие исследователи осознанных сновидений считают, что такой прием не подходит: во сне мозг вполне может заставить волчок упасть — и вы решите, что это реальность.