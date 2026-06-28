Битвы с Месси не будет: Роналду опять щелкнули по носу на ЧМ-2026

Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с колумбийцами и не смогла стать победителем своей группы К на чемпионате мира. РИА Новости Спорт объясняет, почему встреча в Майами была так важна для спортивной истории, и рассуждает, что теперь ждет провалившего матч Криштиану Роналду и его партнеров по национальной команде на ЧМ-2026.

Португалия была обязана побеждать

Почему это так важно для нейтральных болельщиков? Потому что в случае победы "красно-зеленых" в своем квартете мы получили бы возможность впервые увидеть на чемпионате мира противостояние величайших футболистов современности — Криштиану Роналду против аргентинца Лионеля Месси (на двоих – тринадцать "Золотых мячей"). И если действующий чемпион мира Лео зажег и, забив пять мячей на ЧМ-2026, вывел "альбиселесте" в плей-офф с первого места, то вот для КриРо и европейцев групповой этап дался непросто. Они сенсационно сыграли вничью с ДР Конго (1:1), а затем разгромили Узбекистан — 5:0.

Впрочем, столь крупный счет и дубль Роналду не вывели португальцев в лидеры группы К. С четырьмя очками они подошли вторыми к матчу с колумбийцами, у которых на счету было две победы и шесть очков. И если южноамериканцев устраивала ничья в субботней встрече, то Португалия должна была идти ва-банк и обязательно добыть три балла.

Группа К перед третьим туром:

Колумбия (6 очков); Португалия (4); ДР Конго (1); Узбекистан (0).

Маленькая сенсация

Колумбия с ее шикарной тройкой нападения оказалась несокрушимой. Только посмотрите кто вышел в атаке у южноамериканцев:

Джон Кордоба — лучший бомбардир чемпионата России в составе "Краснодара", с которым в 2025 году брал золото Российской премьер-лиги (РПЛ).

— лучший бомбардир чемпионата России в составе "Краснодара", с которым в 2025 году брал золото Российской премьер-лиги (РПЛ). Луис Диас — один из лидеров мюнхенской "Баварии";

— один из лидеров мюнхенской "Баварии"; Хамес Родригес — герой бразильского ЧМ-2014, экс-футболист "Реала" и "Баварии", двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.

Однако в первом тайме на передний план вышли не они и не Роналду с Витиньей и Бруну Фернандешем, а вратари. Камило Варгас и Диогу Кошта сотворили несколько крутых сейвов и к перерыву сохранили свои ворота на замке.

Криштиану же, как и в первом матче на североамериканском мундиале, снова пропал на поле.

© REUTERS / SAM NAVARRO Футболисты сборной Португалии © REUTERS / SAM NAVARRO Футболисты сборной Португалии

И снова никак не проявил себя!

Ситуация никак не изменилась и во второй половине встречи. Вратари врубили режим "непробиваемой стены" и, словно роботы, ликвидировали угрозу у своих ворот. А если не выручали они, "выкашивать" форвардов брались невезение и судьи, фиксировавшие офсайд. Но как же померк Роналду! Он вновь не смог перевернуть ход встречи... И тренер Роберто Мартинес в который раз не захотел менять главную звезду сборной Португалии, будто не желая признавать старение 41-летней легенды.

Пока это не сильно сказывается на перспективах португальцев. Для них второе место — не трагедия. Однако как поведет себя Мартинес в плей-офф, если вдруг Криштиану потеряется в проигрываемом матче против коллектива помощнее?

Трагедия для фанатов

Пути Роналду и Месси разошлись. Теперь они если и встретятся на мундиале, то только в финале ЧМ-2026. Пока же португальцы начинают готовиться к встрече с хорватами в 1/16 финала, в то время как колумбийцев ждет противостояние с Ганой. Именно Хамес и компания могут зарубиться с аргентинцами в четвертьфинале (повторение финала последнего Кубка Америки), а Криштиану и "красно-зеленые" в случае победы над "шашечными" попадут в 1/8 финала на победителей Евро-2024 испанцев.

Группа К. Итоговая таблица: