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Битвы с Месси не будет: Роналду опять щелкнули по носу на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
04:45 28.06.2026
Битвы с Месси не будет: Роналду опять щелкнули по носу на ЧМ-2026

Сборная Португалии сыграла вничью с колумбийцами в матче ЧМ-2026

© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECKКриштиану Роналду и Хамес Родригес
Криштиану Роналду и Хамес Родригес - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с колумбийцами и не смогла стать победителем своей группы К на чемпионате мира. РИА Новости Спорт объясняет, почему встреча в Майами была так важна для спортивной истории, и рассуждает, что теперь ждет провалившего матч Криштиану Роналду и его партнеров по национальной команде на ЧМ-2026.
ЧМ по футболу 2026
28 июня 2026 • начало в 02:30
Завершен
Колумбия
0 : 0
Португалия
Календарь Турнирная таблица История встреч

Португалия была обязана побеждать

Почему это так важно для нейтральных болельщиков? Потому что в случае победы "красно-зеленых" в своем квартете мы получили бы возможность впервые увидеть на чемпионате мира противостояние величайших футболистов современности — Криштиану Роналду против аргентинца Лионеля Месси (на двоих – тринадцать "Золотых мячей"). И если действующий чемпион мира Лео зажег и, забив пять мячей на ЧМ-2026, вывел "альбиселесте" в плей-офф с первого места, то вот для КриРо и европейцев групповой этап дался непросто. Они сенсационно сыграли вничью с ДР Конго (1:1), а затем разгромили Узбекистан — 5:0.
Впрочем, столь крупный счет и дубль Роналду не вывели португальцев в лидеры группы К. С четырьмя очками они подошли вторыми к матчу с колумбийцами, у которых на счету было две победы и шесть очков. И если южноамериканцев устраивала ничья в субботней встрече, то Португалия должна была идти ва-банк и обязательно добыть три балла.
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Группа К перед третьим туром:

  1. Колумбия (6 очков);
  2. Португалия (4);
  3. ДР Конго (1);
  4. Узбекистан (0).

Маленькая сенсация

Колумбия с ее шикарной тройкой нападения оказалась несокрушимой. Только посмотрите кто вышел в атаке у южноамериканцев:
  • Джон Кордоба — лучший бомбардир чемпионата России в составе "Краснодара", с которым в 2025 году брал золото Российской премьер-лиги (РПЛ).
  • Луис Диас — один из лидеров мюнхенской "Баварии";
  • Хамес Родригес — герой бразильского ЧМ-2014, экс-футболист "Реала" и "Баварии", двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.
Однако в первом тайме на передний план вышли не они и не Роналду с Витиньей и Бруну Фернандешем, а вратари. Камило Варгас и Диогу Кошта сотворили несколько крутых сейвов и к перерыву сохранили свои ворота на замке.
Криштиану же, как и в первом матче на североамериканском мундиале, снова пропал на поле.
© REUTERS / SAM NAVARROФутболисты сборной Португалии
Футболисты сборной Португалии - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / SAM NAVARRO
Футболисты сборной Португалии

И снова никак не проявил себя!

Ситуация никак не изменилась и во второй половине встречи. Вратари врубили режим "непробиваемой стены" и, словно роботы, ликвидировали угрозу у своих ворот. А если не выручали они, "выкашивать" форвардов брались невезение и судьи, фиксировавшие офсайд. Но как же померк Роналду! Он вновь не смог перевернуть ход встречи... И тренер Роберто Мартинес в который раз не захотел менять главную звезду сборной Португалии, будто не желая признавать старение 41-летней легенды.
Пока это не сильно сказывается на перспективах португальцев. Для них второе место — не трагедия. Однако как поведет себя Мартинес в плей-офф, если вдруг Криштиану потеряется в проигрываемом матче против коллектива помощнее?

Трагедия для фанатов

Пути Роналду и Месси разошлись. Теперь они если и встретятся на мундиале, то только в финале ЧМ-2026. Пока же португальцы начинают готовиться к встрече с хорватами в 1/16 финала, в то время как колумбийцев ждет противостояние с Ганой. Именно Хамес и компания могут зарубиться с аргентинцами в четвертьфинале (повторение финала последнего Кубка Америки), а Криштиану и "красно-зеленые" в случае победы над "шашечными" попадут в 1/8 финала на победителей Евро-2024 испанцев.

Группа К. Итоговая таблица:

  1. КОЛУМБИЯ (7 очков);
  2. ПОРТУГАЛИЯ (5);
  3. ДР Конго (4);
  4. Узбекистан (0).
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ФутболСпортМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости СпортКриштиану РоналдуЛионель МессиЧМ по футболу 2026ПортугалияКолумбияХамес РодригесДжон КордобаЛуис Диас
 
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