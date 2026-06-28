Молдавская оппозиция на митинге в Кишиневе потребовала отставки властей

Протест у здания парламента в Кишиневе против налоговой политики PAS

Протест у здания парламента в Кишиневе против налоговой политики PAS

© Sputnik / Osmatesco Протест у здания парламента в Кишиневе против налоговой политики PAS

Краткий пересказ от РИА ИИ Протестующие в Кишиневе потребовали отставки властей из-за новой налоговой политики.

Они возмущены перекладыванием проблем бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков.

Оппозиция выступает за пересмотр инициатив Минфина и предлагает ограничить зарплаты чиновников.

КИШИНЕВ, 28 июн — РИА Новости. Протестующие у здания парламента в Кишиневе потребовали отставки властей из-за перекладывания проблем бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков.

Представители оппозиции выступают за немедленный пересмотр фискальных инициатив Минфина, которые, по их словам, уничтожают покупательную способность населения. Звучат призывы расследовать деятельность правящей партии.

"Колоссальный дефицит бюджета не должен становиться поводом для того, чтобы залезть в карманы простого человека. Такую реформу нельзя проводить", — заявил РИА Новости Влад Батрынча — один из лидеров ПСРМ , присоединившейся к митингующим.

Его фракция внесла в парламент законопроекты об ограничении зарплат высокопоставленных чиновников тремя средними зарплатами, предложив ограничить все премии и надбавки планкой в 50 процентов от базовой ставки.

Акция организована председателем оппозиционной партии "Демократия дома" Василе Костюком. Помимо социалистов ее поддержали и другие политические силы, в частности представители "Национального альтернативного движения" мэра Кишинева Иона Чебана и члены Нашей партии депутата парламента Ренато Усатого.

Власти Молдавии проводят новую налоговую политику на фоне растущего финансового дисбаланса. Одним из ключевых поводов для критики стало их намерение поднять льготные восьмипроцентные ставки НДС на газ, электроэнергию, лекарства, продукты питания и другие социально значимые товары до стандартных 20 процентов.