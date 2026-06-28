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Молдавская оппозиция на митинге в Кишиневе потребовала отставки властей - РИА Новости, 28.06.2026
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14:19 28.06.2026 (обновлено: 18:21 28.06.2026)
Молдавская оппозиция на митинге в Кишиневе потребовала отставки властей

Митингующие в Кишиневе потребовали отставки властей из-за повышения налогов

© Sputnik / OsmatescoПротест у здания парламента в Кишиневе против налоговой политики PAS
Протест у здания парламента в Кишиневе против налоговой политики PAS - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Sputnik / Osmatesco
Протест у здания парламента в Кишиневе против налоговой политики PAS
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Протестующие в Кишиневе потребовали отставки властей из-за новой налоговой политики.
  • Они возмущены перекладыванием проблем бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков.
  • Оппозиция выступает за пересмотр инициатив Минфина и предлагает ограничить зарплаты чиновников.
КИШИНЕВ, 28 июн — РИА Новости. Протестующие у здания парламента в Кишиневе потребовали отставки властей из-за перекладывания проблем бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков.
Представители оппозиции выступают за немедленный пересмотр фискальных инициатив Минфина, которые, по их словам, уничтожают покупательную способность населения. Звучат призывы расследовать деятельность правящей партии.
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"Колоссальный дефицит бюджета не должен становиться поводом для того, чтобы залезть в карманы простого человека. Такую реформу нельзя проводить", — заявил РИА Новости Влад Батрынча — один из лидеров ПСРМ, присоединившейся к митингующим.
Его фракция внесла в парламент законопроекты об ограничении зарплат высокопоставленных чиновников тремя средними зарплатами, предложив ограничить все премии и надбавки планкой в 50 процентов от базовой ставки.
Акция организована председателем оппозиционной партии "Демократия дома" Василе Костюком. Помимо социалистов ее поддержали и другие политические силы, в частности представители "Национального альтернативного движения" мэра Кишинева Иона Чебана и члены Нашей партии депутата парламента Ренато Усатого.
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Власти Молдавии проводят новую налоговую политику на фоне растущего финансового дисбаланса. Одним из ключевых поводов для критики стало их намерение поднять льготные восьмипроцентные ставки НДС на газ, электроэнергию, лекарства, продукты питания и другие социально значимые товары до стандартных 20 процентов.
По официальным данным, за первые пять месяцев 2026 года дефицит государственного бюджета увеличился на 11,4 процента, достигнув 7,6 миллиарда леев. При этом правительственные долги в структуре дефицита выросли более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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