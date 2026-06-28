В Кишиневе проходит акция протеста против повышения налогов

КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Перед зданием парламента Молдавии в Кишиневе проходит акция протеста ряда оппозиционных сил против новой бюджетно-налоговой политики правительства, митингующие требует отмены повышения НДС на товары первой необходимости и услуги, обвиняя власти в провоцировании социального кризиса, передает корреспондент РИА Новости.

Новая налоговая политика властей Молдавии проходит на фоне растущего финансового дисбаланса в стране. По официальным данным, за первые пять месяцев 2026 года дефицит государственного бюджета Молдавии увеличился на 11,4%, достигнув 7,6 миллиарда леев. При этом правительственные долги в структуре дефицита выросли более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.