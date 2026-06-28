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Киев пытается отвлечь ВС России от освобождения Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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22:34 28.06.2026 (обновлено: 22:35 28.06.2026)
Киев пытается отвлечь ВС России от освобождения Донбасса, заявил Путин

Путин: Киев пытается отвлечь ВС России от окончательного освобождения Донбасса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что Киев пытается отвлечь вооруженные силы РФ от главной задачи по окончательному освобождению Донбасса.
  • Путин не исключает возможности отвлекающих атак со стороны ВСУ силами спецподразделений.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киев пытается отвлечь вооруженные силы РФ от главной задачи по окончательному освобождению Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач - окончательного освобождения Донбасса и Новороссии", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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