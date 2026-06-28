Киев пытается отвлечь ВС России от освобождения Донбасса, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Киев пытается отвлечь вооруженные силы РФ от главной задачи по окончательному освобождению Донбасса.
- Путин не исключает возможности отвлекающих атак со стороны ВСУ силами спецподразделений.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киев пытается отвлечь вооруженные силы РФ от главной задачи по окончательному освобождению Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач - окончательного освобождения Донбасса и Новороссии", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.