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Пропавшую в Кемерово 12-летнюю девочку нашли убитой - РИА Новости, 28.06.2026
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11:02 28.06.2026 (обновлено: 12:02 28.06.2026)
Пропавшую в Кемерово 12-летнюю девочку нашли убитой

Пропавшую в Кузбассе в четверг девочку нашли убитой, подозреваемого задержали

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пропавшую в Кемерово 12-летнюю девочку нашли убитой, сообщили в СК России.
  • Подозреваемого задержали, им оказался 55-летний местный житель.
  • У него уже есть несколько судимостей.
КЕМЕРОВО, 28 июн — РИА Новости. Пропавшую в Кемерово 12-летнюю девочку нашли убитой, подозреваемого задержали, сообщили в СК России.
Погибшая ушла из дома на улице Правопритомской 25 июня около десяти часов утра и не вернулась. Полиция обнаружила ее тело на кладбище в том же районе города, где она пропала.
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"Установлено лицо, причастное к преступлению, — им оказался 55-летний местный житель", — заявили в ведомстве.
Злоумышленник пытался скрыть улики и сжечь тело. Его задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье об убийстве и изберут меру пресечения.
Как уточнили в МВД, у фигуранта уже есть несколько судимостей. Он вышел на свободу только в мае этого года.
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