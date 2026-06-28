Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пропавшую в Кемерово 12-летнюю девочку нашли убитой, сообщили в СК России.
- Подозреваемого задержали, им оказался 55-летний местный житель.
- У него уже есть несколько судимостей.
КЕМЕРОВО, 28 июн — РИА Новости. Пропавшую в Кемерово 12-летнюю девочку нашли убитой, подозреваемого задержали, сообщили в СК России.
Погибшая ушла из дома на улице Правопритомской 25 июня около десяти часов утра и не вернулась. Полиция обнаружила ее тело на кладбище в том же районе города, где она пропала.
"Установлено лицо, причастное к преступлению, — им оказался 55-летний местный житель", — заявили в ведомстве.
Злоумышленник пытался скрыть улики и сжечь тело. Его задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье об убийстве и изберут меру пресечения.
Как уточнили в МВД, у фигуранта уже есть несколько судимостей. Он вышел на свободу только в мае этого года.