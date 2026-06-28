Краткий пересказ от РИА ИИ Пропавшую в Кемерово 12-летнюю девочку нашли убитой, сообщили в СК России.

Подозреваемого задержали, им оказался 55-летний местный житель.

У него уже есть несколько судимостей.

КЕМЕРОВО, 28 июн — РИА Новости. Пропавшую в Кемерово 12-летнюю девочку нашли убитой, подозреваемого задержали, сообщили в СК России.

Погибшая ушла из дома на улице Правопритомской 25 июня около десяти часов утра и не вернулась. Полиция обнаружила ее тело на кладбище в том же районе города, где она пропала.

"Установлено лицо, причастное к преступлению, — им оказался 55-летний местный житель", — заявили в ведомстве.

Злоумышленник пытался скрыть улики и сжечь тело. Его задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии . В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье об убийстве и изберут меру пресечения.