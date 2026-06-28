ВС Казахстана с 29 июня приведут в высшую степень боевой готовности

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы Казахстана с 29 июня по 2 июля в плановом порядке приведут в высшую степень боевой готовности.

Комплексные тактико-строевые занятия пройдут преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах.

Из-за передвижения военной техники на дорогах возможны временные ограничения движения.

АЛМА-АТА, 28 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Казахстана в плановом порядке приведут в высшую степень боевой готовности, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

"С 29 июня по 2 июля текущего года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Мероприятия носят плановый учебный характер и будут проведены преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах, в связи с чем возможно передвижение техники.

"Отдельные подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры", - сообщили в минобороны.

В ведомстве предупредили, что из-за этого на отдельных участках дорог в регионах могут временно ограничивать движение.

Граждан и СМИ призвали ориентироваться только на официальные источники информации.