Рейтинг@Mail.ru
ВС Казахстана с 29 июня приведут в высшую степень боевой готовности - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 28.06.2026 (обновлено: 18:00 28.06.2026)
ВС Казахстана с 29 июня приведут в высшую степень боевой готовности

В ВС Казахстана пройдут занятия по приведению в высшую степень боеготовности

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКазахские военнослужащие
Казахские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Казахские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Казахстана с 29 июня по 2 июля в плановом порядке приведут в высшую степень боевой готовности.
  • Комплексные тактико-строевые занятия пройдут преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах.
  • Из-за передвижения военной техники на дорогах возможны временные ограничения движения.
АЛМА-АТА, 28 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Казахстана в плановом порядке приведут в высшую степень боевой готовности, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
"С 29 июня по 2 июля текущего года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Мероприятия носят плановый учебный характер и будут проведены преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах, в связи с чем возможно передвижение техники.
"Отдельные подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры", - сообщили в минобороны.
В ведомстве предупредили, что из-за этого на отдельных участках дорог в регионах могут временно ограничивать движение.
Граждан и СМИ призвали ориентироваться только на официальные источники информации.
В конце мая российские военные на учениях ядерных сил отработали приведение ядерных войск в высшую степень боеготовности. Это плановое мероприятие было проведено в рамках Союзного государства, его главная цель состояла в проверке способности выполнять боевые задачи и повышении квалификации личного состава.
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Глава МИД Казахстана прокомментировал партнерство страны с Россией
15 июня, 18:51
 
В миреКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала