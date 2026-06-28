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В ОП предложили ввести многодетный капитал за третьего ребенка - РИА Новости, 28.06.2026
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03:09 28.06.2026
В ОП предложили ввести многодетный капитал за третьего ребенка

Рыбальченко предложил ввести многодетный капитал за третьего ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявил, что многодетный капитал в размере не менее миллиона рублей следует выплачивать при рождении третьего и последующих детей.
  • По оценкам экспертов, благодаря материнскому капиталу за первые десять лет реализации программы дополнительно родились около 2,5–3 миллионов детей, но программу необходимо модернизировать.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Многодетный капитал в размере не менее миллиона рублей следует выплачивать при рождении третьего и последующих детей, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
По словам Рыбальченко, сам материнский капитал показал свою эффективность: по оценкам различных экспертов, за первые десять лет реализации программы благодаря ей дополнительно родились около 2,5-3 миллионов детей. Однако программа нуждается в модернизации.
"Для повышения результативности и эффективности материнского капитала необходимо увеличить размер семейного капитала прежде всего на второго ребенка, а также ввести так называемый многодетный капитал на третьего и последующих детей в размере не менее миллиона рублей", - сказал член ОП РФ.
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