В ОП предложили ввести многодетный капитал за третьего ребенка

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Многодетный капитал в размере не менее миллиона рублей следует выплачивать при рождении третьего и последующих детей, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.