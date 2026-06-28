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Якушев может возглавить региональную группу списка "Единой России" - РИА Новости, 28.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
19:18 28.06.2026 (обновлено: 19:21 28.06.2026)
Якушев может возглавить региональную группу списка "Единой России"

РИА Новости: Якушев может возглавить региональную группу федерального списка ЕР

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве. 28 июня 2026
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Владимир Якушев на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве. 28 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве. 28 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Якушев может возглавить региональную группу № 8 федерального списка «Единой России» для выдвижения на выборы в Госдуму.
  • Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
  • Одновременно с голосованием на участках дистанционное электронное голосование пройдет в 33 регионах, а также будут открыты участки за рубежом.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев может возглавить региональную группу федерального списка партии для выдвижения на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно презентации, Якушев может возглавить региональную группу № 8 федерального списка "Единой России" для включения в бюллетень для тайного голосования по выдвижению на выборы в Государственную Думу.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
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