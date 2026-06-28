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С 1 июля изменится порядок формирования кредитной истории - РИА Новости, 28.06.2026
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00:32 28.06.2026
С 1 июля изменится порядок формирования кредитной истории

РИА Новости: порядок формирования кредитной истории изменится с 1 июля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля в России изменится порядок формирования кредитной истории.
  • В кредитной истории будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах при реализации цессии или секьюритизации кредитов.
  • Кредиторы будут передавать не только дату, но и время событий, что позволит детализировать кредитную информацию.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В России с 1 июля изменится порядок формирования кредитной истории, теперь в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах, рассказал РИА Новости директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро Николай Филиппов.
"В кредитную историю с 1 июля добавят сведения о предыдущих кредиторах. На текущий момент при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит", - сообщил Филиппов.
Он отметил, что если новый кредитор передает кредитные истории в другое БКИ, в нем связь теряется: понять, кто был предыдущим кредитором, невозможно.
"Эта проблема устраняется: при реализации цессии или секьюритизации кредитов в кредитной истории теперь будет информация о том, кто был предыдущим кредитором, то есть кто уступил (продал) кредит текущему", - уточнил Филиппов.
Также, по его словам, по событиям кредиторы будут передавать не только их дату, но и время. "Это позволит детализировать кредитную информацию в случаях, когда в течение одного дня произошло несколько событий, и понять, в каком порядке они произошли. Это важно, например, когда в течение одного дня у заемщика сначала возникла просрочка и сразу же была погашена", - отметил эксперт.
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