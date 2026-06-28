Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июля в России изменится порядок формирования кредитной истории.

В кредитной истории будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах при реализации цессии или секьюритизации кредитов.

Кредиторы будут передавать не только дату, но и время событий, что позволит детализировать кредитную информацию.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В России с 1 июля изменится порядок формирования кредитной истории, теперь в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах, рассказал РИА Новости директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро Николай Филиппов.

"В кредитную историю с 1 июля добавят сведения о предыдущих кредиторах. На текущий момент при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит", - сообщил Филиппов.

Он отметил, что если новый кредитор передает кредитные истории в другое БКИ, в нем связь теряется: понять, кто был предыдущим кредитором, невозможно.

"Эта проблема устраняется: при реализации цессии или секьюритизации кредитов в кредитной истории теперь будет информация о том, кто был предыдущим кредитором, то есть кто уступил (продал) кредит текущему", - уточнил Филиппов.