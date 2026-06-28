Хинштейн может возглавить региональную группу ЕР для выдвижения на выборы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Хинштейн может возглавить региональную группу федерального списка «Единой России» для выдвижения на выборы в Госдуму.
- Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
- Одновременно с голосованием на участках пройдет дистанционное электронное голосование в 33 регионах, а также будут открыты участки за рубежом.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн может возглавить региональную группу федерального списка "Единой России" для выдвижения на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно презентации секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева, Хинштейн может возглавить региональную группу федерального списка "Единой России" для включения в бюллетень для тайного голосования по выдвижению на выборы в Государственную Думу.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.