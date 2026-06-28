В Харькове прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове на северо-востоке Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Сигнал воздушной тревоги звучал в части Харьковской области, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее утром телеканал сообщал о взрывах в Харькове и Сумах.
"Взрыв был слышен в Харькове ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Харьковской области.