Краткий пересказ от РИА ИИ США оставили после себя на военных базах и объектах в Гренландии тысячи тонн опасных или загрязненных отходов.

Среди отходов — сотни ржавых бочек с дизельным топливом, автомобильные аккумуляторы, изношенные трубы, кабели, куски шифера, а также миллионы литров слаборадиоактивной воды.

Загрязнение наносит вред моллюскам и другим морским обитателям Гренландии.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США, уходя с военных баз и объектов в Гренландии, оставили там тонны опасного мусора, загрязняющего окружающего среду, включая сотни тысяч литров дизеля и слаборадиоактивной воды, а также тяжелые металлы, сообщает датская газета США, уходя с военных баз и объектов в Гренландии, оставили там тонны опасного мусора, загрязняющего окружающего среду, включая сотни тысяч литров дизеля и слаборадиоактивной воды, а также тяжелые металлы, сообщает датская газета Politiken со ссылкой на собственное расследование.

В январе глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что после холодной войны у США в Гренландии остался один военный объект из 17 и около 200 военнослужащих из прежних 10 тысяч. Речь идет о военно-космической базе "Питуффик".

"США оставили в Гренландии более масштабное загрязнение (окружающей среды - ред.), чем было известно ранее. Это следует из расследования, проведенного Politiken на по меньшей мере 36 бывших базах и военных объектах США на самом большом острове мира", - говорится в материале издания.

По данным газеты, речь идет о сотнях ржавых бочек с дизельным топливом, автомобильных аккумуляторов, изношенных труб, кабелей, кусков шифера, а также о миллионах литров слаборадиоактивной воды. Издание отмечает, что на территории бывших американских объектов остались тысячи тонн опасных или загрязненных отходов.

Оставшийся мусор содержит тяжелые металлы и вещества, опасные для окружающей среды, что наносит вред моллюскам и другим морским обитателям Гренландии, добавляет газета.