США оставили в Гренландии тонны опасного мусора, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США оставили после себя на военных базах и объектах в Гренландии тысячи тонн опасных или загрязненных отходов.
- Среди отходов — сотни ржавых бочек с дизельным топливом, автомобильные аккумуляторы, изношенные трубы, кабели, куски шифера, а также миллионы литров слаборадиоактивной воды.
- Загрязнение наносит вред моллюскам и другим морским обитателям Гренландии.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США, уходя с военных баз и объектов в Гренландии, оставили там тонны опасного мусора, загрязняющего окружающего среду, включая сотни тысяч литров дизеля и слаборадиоактивной воды, а также тяжелые металлы, сообщает датская газета Politiken со ссылкой на собственное расследование.
В январе глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что после холодной войны у США в Гренландии остался один военный объект из 17 и около 200 военнослужащих из прежних 10 тысяч. Речь идет о военно-космической базе "Питуффик".
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"США оставили в Гренландии более масштабное загрязнение (окружающей среды - ред.), чем было известно ранее. Это следует из расследования, проведенного Politiken на по меньшей мере 36 бывших базах и военных объектах США на самом большом острове мира", - говорится в материале издания.
По данным газеты, речь идет о сотнях ржавых бочек с дизельным топливом, автомобильных аккумуляторов, изношенных труб, кабелей, кусков шифера, а также о миллионах литров слаборадиоактивной воды. Издание отмечает, что на территории бывших американских объектов остались тысячи тонн опасных или загрязненных отходов.
Оставшийся мусор содержит тяжелые металлы и вещества, опасные для окружающей среды, что наносит вред моллюскам и другим морским обитателям Гренландии, добавляет газета.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.