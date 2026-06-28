Германия на грани очередного провала. Парагвай готов к большой сенсации?

Сборная Германии с 2014 года не выходила в плей-офф чемпионата мира. Мировые первенства в России и Катаре стали для немцев полнейшим разочарование. Теперь команда Юлиана Нагельсмана частично реабилитировалась перед своими болельщиками. Впрочем, не выйти из группы в турнире 48 команд было бы катастрофой, которой удалось избежать. Только вот своей игрой Германия ничем не убедила, поэтому Парагвай вполне может созреть для большой сенсации.

Немцы уже не те

Германия начала чемпионат мира с разгромной победы над сборной Кюрасао , но даже там умудрилась пропустить гол. Затем был неоднозначный успех в противостоянии с Кот-д'Ивуаром, где все решилось на последних минутах. А в третьем туре немцы и вовсе безвольно проиграли сборной Эквадора. Понятно, что мотивация у команды Нагельсмана была не на самом высоком уровне в отличие от соперника, но все равно выглядело это довольно печально для фанатов сборной.

Надо отметить, что во всех трех матчах группового этапа не слишком уверенно действовал вратарь немцев Мануэль Нойер. Он пропускал от всех соперников, а решающий гол эквадорцев, пожалуй, как минимум частично стал следствием его ошибки. Вероятно, возраст уже сказывается на игре Нойера, хотя обвинять его во всех бедах тоже было бы неправильно.

К тренерскому штабу немцев остается немало вопросов. Многие фанаты недовольны тем, что Нагельсман отчаянно верит в Лероя Сане, который уже давно не показывает высокого уровня игры и выступает в не самом сильном чемпионате Турции. Впрочем, именно Сане забил единственный гол немцев в ворота Эквадора, хотя глобально экспертов и болельщиков можно понять. Лерой далеко не всегда создает впечатление командного футболиста.

Пример Эквадора должен стать настольной книгой для сборной Парагвая. Одна латиноамериканская команда показала другой, как можно обыгрывать немцев. Парагвайцы начали турнир с разгромного поражения от США со счетом 1:4, а потом довольно неожиданно обыграли сильную сборную Турции. В заключительном туре команда Густаво Альфаро скатала унылую ничью с Австралией и пробилась в плей-офф с третьего места. Хотя могла бы рискнуть, сыграть на победу и вместо Австралии встретиться бы с Египтом в 1/16 финала чемпионата мира.

Прогноз

Впрочем, как уже выяснилось, совсем бояться сборную Германии Парагваю точно не стоит. Кстати, команды уже встречались в рамках плей-офф чемпионата мира. Дело было в 2002 году, и тогда немца с гигантским трудом вырвали победу на 88-й минуте благодаря голу Оливера Невилля. А потом дошли до финала, где уступили Бразилии. Парагвай хорошо пошумел и на ЧМ-2010 в ЮАР, где пробился в четвертьфинал и в драматичном матче проиграл Испании. Тогда форвард парагвайцев Оскар Кардосо не забил пенальти при счете 0:0 во втором тайме, после чего испанцев в концовке забили усилиями Давида Вильи.

Букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 1.38 на победу немцев в основное время и 1.2 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех Парагвая, можно увеличить капитал в 8.5 раз, а на проход - в 4.9 раза. Так что у Парагвая есть хороший опыт игры с фаворитами в плей-офф мировых первенств. При этом эксперты все-таки не слишком верят в латиноамериканцев.дает коэффициент 1.38 на победу немцев в основное время и 1.2 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех Парагвая, можно увеличить капитал в 8.5 раз, а на проход - в 4.9 раза.

Где смотреть

Сборные Германии и Парагвая проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

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