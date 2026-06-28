Рейтинг@Mail.ru
Германия — Парагвай на ЧМ-2026: дата и время, где смотреть онлайн
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:00 28.06.2026 (обновлено: 12:17 28.06.2026)
Германия на грани очередного провала. Парагвай готов к большой сенсации?

Германия сыграет с Парагваем в 1/16 финала ЧМ-2026 29 июня в 23:30 мск

© Соцсети сборной Германии по футболуФутболисты сборной Германии
Футболисты сборной Германии - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Соцсети сборной Германии по футболу
Читать в
МАКСДзен
Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
Все материалы
Сборная Германии с 2014 года не выходила в плей-офф чемпионата мира. Мировые первенства в России и Катаре стали для немцев полнейшим разочарование. Теперь команда Юлиана Нагельсмана частично реабилитировалась перед своими болельщиками. Впрочем, не выйти из группы в турнире 48 команд было бы катастрофой, которой удалось избежать. Только вот своей игрой Германия ничем не убедила, поэтому Парагвай вполне может созреть для большой сенсации.

Немцы уже не те

Германия начала чемпионат мира с разгромной победы над сборной Кюрасао, но даже там умудрилась пропустить гол. Затем был неоднозначный успех в противостоянии с Кот-д'Ивуаром, где все решилось на последних минутах. А в третьем туре немцы и вовсе безвольно проиграли сборной Эквадора. Понятно, что мотивация у команды Нагельсмана была не на самом высоком уровне в отличие от соперника, но все равно выглядело это довольно печально для фанатов сборной.
Надо отметить, что во всех трех матчах группового этапа не слишком уверенно действовал вратарь немцев Мануэль Нойер. Он пропускал от всех соперников, а решающий гол эквадорцев, пожалуй, как минимум частично стал следствием его ошибки. Вероятно, возраст уже сказывается на игре Нойера, хотя обвинять его во всех бедах тоже было бы неправильно.
К тренерскому штабу немцев остается немало вопросов. Многие фанаты недовольны тем, что Нагельсман отчаянно верит в Лероя Сане, который уже давно не показывает высокого уровня игры и выступает в не самом сильном чемпионате Турции. Впрочем, именно Сане забил единственный гол немцев в ворота Эквадора, хотя глобально экспертов и болельщиков можно понять. Лерой далеко не всегда создает впечатление командного футболиста.
Пример Эквадора должен стать настольной книгой для сборной Парагвая. Одна латиноамериканская команда показала другой, как можно обыгрывать немцев. Парагвайцы начали турнир с разгромного поражения от США со счетом 1:4, а потом довольно неожиданно обыграли сильную сборную Турции. В заключительном туре команда Густаво Альфаро скатала унылую ничью с Австралией и пробилась в плей-офф с третьего места. Хотя могла бы рискнуть, сыграть на победу и вместо Австралии встретиться бы с Египтом в 1/16 финала чемпионата мира.
Канадские футболисты Альфонсо Дэвис (слева) и Ричи Ларея на чемпионате мира по футболу в Катаре - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Унылую Канаду тащат на домашнем ЧМ. Сможет ли их остановить дерзкая ЮАР ?
Вчера, 22:08

Прогноз

Впрочем, как уже выяснилось, совсем бояться сборную Германии Парагваю точно не стоит. Кстати, команды уже встречались в рамках плей-офф чемпионата мира. Дело было в 2002 году, и тогда немца с гигантским трудом вырвали победу на 88-й минуте благодаря голу Оливера Невилля. А потом дошли до финала, где уступили Бразилии. Парагвай хорошо пошумел и на ЧМ-2010 в ЮАР, где пробился в четвертьфинал и в драматичном матче проиграл Испании. Тогда форвард парагвайцев Оскар Кардосо не забил пенальти при счете 0:0 во втором тайме, после чего испанцев в концовке забили усилиями Давида Вильи.
Так что у Парагвая есть хороший опыт игры с фаворитами в плей-офф мировых первенств. При этом эксперты все-таки не слишком верят в латиноамериканцев. Букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 1.38 на победу немцев в основное время и 1.2 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех Парагвая, можно увеличить капитал в 8.5 раз, а на проход - в 4.9 раза.
Футболист сборной Эквадора Гонсало Плата празднует гол - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Германия впервые проиграла на ЧМ-2026. Немцам не помогли даже судьи
26 июня, 01:20

Где смотреть

Сборные Германии и Парагвая проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Во сколько начало
Встреча начнется 29 июня в 23:30 по московскому времени.
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 23:30
Матч не начался
Германия
:
Парагвай
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболМануэль НойерОскар КардосоДавид ВильяFonbetЧМ по футболу 2026ПарагвайГерманияАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ЮАР
    Канада
    0
    1
  • Футбол
    29.06 20:00
    Бразилия
    Япония
  • Футбол
    29.06 23:30
    Германия
    Парагвай
  • Футбол
    30.06 04:00
    Нидерланды
    Марокко
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала