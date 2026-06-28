Биолог рассказал, что делать при укусе гадюки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После укуса гадюки можно попытаться выдавить яд из ранки, надавив на место укуса, и обеспечить неподвижность укушенной конечности.
- При отсутствии медицинской помощи рекомендуется принять антигистаминный препарат и пить больше воды, избегая алкоголя.
- При укусе гадюки важно не паниковать и помнить, что симптомы обычно проходят в течение 4–6 дней, максимум недели, но в любом случае лучше обратиться к медикам.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. После укуса гадюки можно попытаться выдавить яд из ранки, принять таблетки от аллергии и пить больше воды, рассказал РИА Новости доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Андрей Лебединский.
"У гадюк яд гемолитического действия, содержащий ферменты, которые расщепляют белки стенок кровеносных сосудов и мышечной ткани. В результате покусанное место распухает, возникает большой отек. Но к смерти это приводит в очень редких случаях. При укусе гадюки начинается тошнота, болит голова, возникает слабость. Обычно все эти симптомы проходят в течение 4-6 дней, максимум недели", - заявил Лебединский.
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Тем не менее, отметил эксперт, важно выполнять определенные рекомендации после укуса гадюки.
"Прежде всего, можно постараться отжать кровь из места укуса, надавив на него так, чтобы вышло немного крови с ядом, не дав ему пойти дальше по сосудам. Если гадюка укусила в руку, то лучше обеспечить ей неподвижность – подвязать чем-нибудь и держать конечность на весу, чтобы она не была опущена вниз", - сообщил биолог.
Он также рассказал, что отсасывать яд из места укуса может только человек, который уверен, что у него во рту нет никаких ран и повреждений.
"Через прикушенную губу или зуб с кариесом яд сможет проникнуть в организм. Знаю случаи, когда так отсасывали яд, а наутро у человека перекосило рот, распухло лицо или шея", - сказал Лебединский.
Он также рассказал, что специалисты, которые работают со змеями, иногда делают небольшой разрез по месту укуса, чтобы увеличить кровотечение и после этого выдавить яд.
"Но это можно советовать только опытным людям, остальные могут еще больше навредить, травмировав место укуса", - подчеркнул Лебединский.
Он заявил, что прижигать место укуса не нужно.
"Если гадюка укусила в руку или в ногу, жгут тоже не рекомендуется накладывать, потому что яд, может быть, меньше попадет дальше в организм, но воздействие на поврежденное место будет гораздо сильнее", - пояснил биолог.
Если есть возможность, нужно обратиться к медикам, которые введут сыворотку против яда и понаблюдают за состоянием укушенного.
"Если нет врачей рядом – допустим, вы далеко в лесу или в глухой деревне - не надо паниковать. Нужно выпить антигистаминный препарат - противоаллергические таблетки, если они есть. Это немного улучшит состояние. Надо пить больше воды, как бы разбавляя яд. А вот алкоголь пить не рекомендуется, так как он усиливает сердцебиение, и кровообращение становится более интенсивным, разнося яд дальше", - подчеркнул эксперт.
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