Биолог рассказал, что делать при укусе гадюки

Краткий пересказ от РИА ИИ После укуса гадюки можно попытаться выдавить яд из ранки, надавив на место укуса, и обеспечить неподвижность укушенной конечности.

При отсутствии медицинской помощи рекомендуется принять антигистаминный препарат и пить больше воды, избегая алкоголя.

При укусе гадюки важно не паниковать и помнить, что симптомы обычно проходят в течение 4–6 дней, максимум недели, но в любом случае лучше обратиться к медикам.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. После укуса гадюки можно попытаться выдавить яд из ранки, принять таблетки от аллергии и пить больше воды, рассказал РИА Новости доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Андрей Лебединский.

"У гадюк яд гемолитического действия, содержащий ферменты, которые расщепляют белки стенок кровеносных сосудов и мышечной ткани. В результате покусанное место распухает, возникает большой отек. Но к смерти это приводит в очень редких случаях. При укусе гадюки начинается тошнота, болит голова, возникает слабость. Обычно все эти симптомы проходят в течение 4-6 дней, максимум недели", - заявил Лебединский.

Тем не менее, отметил эксперт, важно выполнять определенные рекомендации после укуса гадюки.

"Прежде всего, можно постараться отжать кровь из места укуса, надавив на него так, чтобы вышло немного крови с ядом, не дав ему пойти дальше по сосудам. Если гадюка укусила в руку, то лучше обеспечить ей неподвижность – подвязать чем-нибудь и держать конечность на весу, чтобы она не была опущена вниз", - сообщил биолог.

Он также рассказал, что отсасывать яд из места укуса может только человек, который уверен, что у него во рту нет никаких ран и повреждений.

"Через прикушенную губу или зуб с кариесом яд сможет проникнуть в организм. Знаю случаи, когда так отсасывали яд, а наутро у человека перекосило рот, распухло лицо или шея", - сказал Лебединский.

Он также рассказал, что специалисты, которые работают со змеями, иногда делают небольшой разрез по месту укуса, чтобы увеличить кровотечение и после этого выдавить яд.

"Но это можно советовать только опытным людям, остальные могут еще больше навредить, травмировав место укуса", - подчеркнул Лебединский.

Он заявил, что прижигать место укуса не нужно.

"Если гадюка укусила в руку или в ногу, жгут тоже не рекомендуется накладывать, потому что яд, может быть, меньше попадет дальше в организм, но воздействие на поврежденное место будет гораздо сильнее", - пояснил биолог.

Если есть возможность, нужно обратиться к медикам, которые введут сыворотку против яда и понаблюдают за состоянием укушенного.