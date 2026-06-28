Футболист сборной Иордании покинул поле на носилках в матче с Аргентиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист сборной Иордании Хусам Абу Дахаб получил травму и покинул поле на носилках в матче против команды Аргентины.
- Сборная Иордании заняла последнее место в группе J и завершила выступление на чемпионате мира 2026 года.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Футболист сборной Иордании Хусам Абу Дахаб получил травму и покинул поле на носилках в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Аргентины.
По итогам группового этапа сборная Иордании заняла последнее место в группе J и завершила выступление на турнире.