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Футболист сборной Иордании покинул поле на носилках в матче с Аргентиной - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
08:27 28.06.2026
Футболист сборной Иордании покинул поле на носилках в матче с Аргентиной

Футболист сборной Иордании Абу Дахаб получил травму и покинул поле на носилках

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист сборной Иордании Хусам Абу Дахаб получил травму и покинул поле на носилках в матче против команды Аргентины.
  • Сборная Иордании заняла последнее место в группе J и завершила выступление на чемпионате мира 2026 года.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Футболист сборной Иордании Хусам Абу Дахаб получил травму и покинул поле на носилках в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Аргентины.
Встреча прошла в субботу в Далласе (США) и завершилась победой команды Аргентины со счетом 3:1. В концовке встречи футболист сборной Иордании столкнулся с аргентинцем Валентином Барко. После оказания медицинской помощи Абу Дахаба унесли с поля на носилках.
По итогам группового этапа сборная Иордании заняла последнее место в группе J и завершила выступление на турнире.
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