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Бразилия — Япония на ЧМ-2026: дата и время, где смотреть онлайн
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Футбол
 
12:47 28.06.2026 (обновлено: 14:13 28.06.2026)
Неймара и звезд "Зенита" ждет легкая прогулка? Бразилия сразится с Японией

Бразилия сыграет с Японией в матче 1/16 финала ЧМ-2026 29 июня в 20:00 мск

© REUTERS / SAM NAVARROВинисиус и Неймар
Винисиус и Неймар - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / SAM NAVARRO
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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Бразилии встретится с командой Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Еще до старта турнира бразильцы впервые в своей истории проиграли японцам, уступив в товарищеском матче, но в этот раз "пентакампеоны" сделают все, чтобы избежать конфуза и продолжить борьбу за золото.

Путь к плей-офф

Сборная Бразилии выдала далеко не лучший старт на ЧМ-2026, сыграв вничью с марокканцами (1:1) — главной командой-сенсацией предыдущего мундиаля. Причем подопечным легендарного Карло Анчелотти пришлось отыгрываться по ходу встречи. От фиаско в первом матче турнира бразильцев спас Винисиус. В следующих же двух турах группового этапа чемпионата мира футбольное сообщество лицезрело ту самую Бразилию, которую все ожидали увидеть.
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 20:00
Матч не начался
Бразилия
:
Япония
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Пентакампеоны" уверенно и на классе разобрались сначала с командой Гаити, а затем и с Шотландией. Обе встречи бразильцы выиграли с одинаковым счетом 3:0. В их составе здорово проявил себя защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, получивший восторженные отзывы от бразильских фанатов и журналистов и ставший одним из важнейших игроков системы Анчелотти, дебютировал на мундиале еще один зенитовец Луис Энрике, восстановился после травмы Неймар и мощно зажег главная звезда сегодняшней футбольной Бразилии Винисиус Жуниор. Лидер мадридского "Реала" забил в каждом из трех матчей чемпионата и вошел в число легенд в истории бразильской сборной.
© REUTERS / Paul ChildsВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Paul Childs
Винисиус Жуниор
Команда Анчелотти заняла первое место в турнирной таблице группы C, набрав семь очков. Столько же баллов набрала сборная Марокко, но бразильцы оказались выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (7-1).
Сетка плей-офф ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Легкий путь для Месси, суровый тест для Роналду: все пары плей-офф ЧМ-2026
Вчера, 12:25
Сборная Японии преодолела групповой этап не так ярко, но тоже без потерь. Подопечные Хадзимэ Мориясу, который в период своей карьеры футболиста играл под руководством прославленного Валерия Непомнящего за японский клуб "Санфречче Хиросима", на старте ЧМ-2026 дали бой команде Нидерландов (2:2), а затем уверенно разгромили Тунис (4:0). В третьем туре группового этапа японцы разделили очки со шведами (1:1) и провели один из самых скучных матчей чемпионата. И для Японии, и для Швеции еще до старта игры был удобен ничейный результат, его соперники и добились, оформив по голу в первой половине второго тайма и сыграв практически на эконом-режиме.

Прогноз

Сборная Бразилии считается очевидным фаворитом в противостоянии с командой Японии. За всю историю очных встреч обеих национальных коллективов бразильцы лишь однажды проиграли японцам — это случилось в октябре 2025 года в товарищеском матче, когда "пентакампеоны" вели со счетом 2:0 после первого тайма, а затем сбавили темп, расслабились и позволили соперникам оформить камбэк. Для Бразилии этот урок должен оказаться полезным.
Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.68 на победу команды Карло Анчелотти в основное время и 1.35 — на ее проход в следующий раунд. Успех японцев в основное время матча оценивается в 5.20, а их проход в 1/8 финала — в 3.30.
© REUTERS / CAEAN COUTOНеймар и Дуглас Сантон
Неймар и Дуглас Сантон - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / CAEAN COUTO
Неймар и Дуглас Сантон

Где смотреть

Прямая трансляция матча будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт
Игра состоится на стадионе "Эн-ар-джи Стэдиум" (Хьюстон, США) 29 июня. Стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.
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