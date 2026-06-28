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Названы самые востребованные фрилансеры в России - РИА Новости, 28.06.2026
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05:30 28.06.2026
Названы самые востребованные фрилансеры в России

РИА Новости: самыми востребованными фрилансерами стали операторы видеонаблюдения

© РИА Новости / Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос на операторов видеонаблюдения в России в первом полугодии текущего года вырос более чем в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
  • Среднее вознаграждение для операторов видеонаблюдения в текущем году составляет 69,3 тысячи рублей.
  • Среди других востребованных временных исполнителей — специалисты по ремонту и строительству дорог (спрос вырос на 105%) и инженеры-техники (спрос увеличился на 88%).
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Чаще всего россияне в качестве временных исполнителей ищут охранников, контролирующих систему видеонаблюдения, спрос на них в январе-июне текущего года вырос более чем в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Подработки".
"Среди конкретных специализаций, которые активно ищут пользователи платформы, лидируют операторы видеонаблюдения (+123%) в январе-июне", - рассказали эксперты, проанализировав данные платформы "Авито".
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Среднее вознаграждение, которое предлагают этим работникам в текущем году, по России составляет 69,3 тысячи рублей.
На втором месте по востребованности среди временных исполнителей оказались специалисты по ремонту и строительству дорог. Спрос на них вырос на 105% в годовом выражении, а в среднем дорожным рабочим в России предлагают 57,3 тысячи рублей.
Третьими самыми востребованными фрилансерами стали инженеры-техники, спрос на них увеличился на 88% с начала года, в среднем им предлагают 57,6 тысячи рублей.
Также высоким спросом у россиян пользуются автоинструкторы (+84% спроса, 27,5 тысячи рублей) и слесари (+81% спроса, 59,8 тысячи рублей).
"Мы видим, что компании все активнее переходят к гибким форматам именно в производственном и техническом сегментах. Такой подход позволяет бизнесу оперативно масштабировать команды под конкретные задачи - будь то запуск новых производственных линий или сезонные пики спрос", - прокомментировал старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка" Дмитрий Королев.
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РоссияАвито
 
 
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