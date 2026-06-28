Названы самые востребованные фрилансеры в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Спрос на операторов видеонаблюдения в России в первом полугодии текущего года вырос более чем в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Среднее вознаграждение для операторов видеонаблюдения в текущем году составляет 69,3 тысячи рублей.

Среди других востребованных временных исполнителей — специалисты по ремонту и строительству дорог (спрос вырос на 105%) и инженеры-техники (спрос увеличился на 88%).

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Чаще всего россияне в качестве временных исполнителей ищут охранников, контролирующих систему видеонаблюдения, спрос на них в январе-июне текущего года вырос более чем в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Подработки".

"Среди конкретных специализаций, которые активно ищут пользователи платформы, лидируют операторы видеонаблюдения (+123%) в январе-июне", - рассказали эксперты, проанализировав данные платформы " Авито ".

Среднее вознаграждение, которое предлагают этим работникам в текущем году, по России составляет 69,3 тысячи рублей.

На втором месте по востребованности среди временных исполнителей оказались специалисты по ремонту и строительству дорог. Спрос на них вырос на 105% в годовом выражении, а в среднем дорожным рабочим в России предлагают 57,3 тысячи рублей.

Третьими самыми востребованными фрилансерами стали инженеры-техники, спрос на них увеличился на 88% с начала года, в среднем им предлагают 57,6 тысячи рублей.

Также высоким спросом у россиян пользуются автоинструкторы (+84% спроса, 27,5 тысячи рублей) и слесари (+81% спроса, 59,8 тысячи рублей).