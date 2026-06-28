Во Франции сообщили о трагических последствиях рекордной жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экстремальная жара во Франции привела уже примерно к тысяче случаев избыточной смертности.
- Большинство смертей пришлось на пожилых людей.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Экстремальная жара во Франции привела к резкому росту смертности, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения страны.
"Во Франции зафиксированы 1000 случаев избыточной смертности во время аномальной жары. <…> Большинство смертельных случаев, связанных с этой погодной аномалией, приходится на пожилых людей. Ожидается, что это число возрастет по мере поступления дополнительной информации о смертях в домах престарелых и частных домах", — говорится в материале.
Отмечается, что экстремальная жара, охватившая Европу, побила температурные рекорды, вызвала перебои в электроснабжении и нанесла ущерб инфраструктуре.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Телеканал France 24 ранее сообщил, что с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур столкнутся по меньшей мере 94 миллиона человек.