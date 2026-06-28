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Во Франции сообщили о трагических последствиях рекордной жары - РИА Новости, 28.06.2026
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15:37 28.06.2026 (обновлено: 15:54 28.06.2026)
Во Франции сообщили о трагических последствиях рекордной жары

Reuters: во Франции из-за жары погибли около 1000 человек

© REUTERS / Sarah MeyssonnierЖенщина укрывается от солнца на площади Трокадеро в Париже
Женщина укрывается от солнца на площади Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Женщина укрывается от солнца на площади Трокадеро в Париже
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экстремальная жара во Франции привела уже примерно к тысяче случаев избыточной смертности.
  • Большинство смертей пришлось на пожилых людей.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Экстремальная жара во Франции привела к резкому росту смертности, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения страны.
"Во Франции зафиксированы 1000 случаев избыточной смертности во время аномальной жары. <…> Большинство смертельных случаев, связанных с этой погодной аномалией, приходится на пожилых людей. Ожидается, что это число возрастет по мере поступления дополнительной информации о смертях в домах престарелых и частных домах", — говорится в материале.
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Отмечается, что экстремальная жара, охватившая Европу, побила температурные рекорды, вызвала перебои в электроснабжении и нанесла ущерб инфраструктуре.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Телеканал France 24 ранее сообщил, что с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур столкнутся по меньшей мере 94 миллиона человек.
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