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Во Франции разбился самолет, есть погибшие - РИА Новости, 28.06.2026
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14:34 28.06.2026 (обновлено: 17:23 28.06.2026)
Во Франции разбился самолет, есть погибшие

При крушении самолета на северо-востоке Франции погибли 11 человек

© REUTERS / Christian HartmannЭкстренные службы на месте крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции
Экстренные службы на месте крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Christian Hartmann
Экстренные службы на месте крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При крушении самолета на северо-востоке Франции погибли одиннадцать человек, пишет газета Est Republicain.
  • На борту находились парашютисты.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли при крушении самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции, пишет газета Est Republicain.
"Самолет разбился <...> примерно в 11 часов", — говорится в публикации.
Эту информацию подтвердил префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги. На борту находились члены клуба парашютистов: пять инструкторов, пять учеников и опытный пилот.
Сообщается, что в районе рушения воздушного судна пропало электричество.
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