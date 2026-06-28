Во Франции разбился самолет, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При крушении самолета на северо-востоке Франции погибли одиннадцать человек, пишет газета Est Republicain.
- На борту находились парашютисты.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли при крушении самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции, пишет газета Est Republicain.
"Самолет разбился <...> примерно в 11 часов", — говорится в публикации.
Эту информацию подтвердил префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги. На борту находились члены клуба парашютистов: пять инструкторов, пять учеников и опытный пилот.
Сообщается, что в районе рушения воздушного судна пропало электричество.
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