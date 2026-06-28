Во Франции разбился самолет, есть погибшие

"Самолет разбился <...> примерно в 11 часов ", — говорится в публикации.

Эту информацию подтвердил префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги. На борту находились члены клуба парашютистов: пять инструкторов, пять учеников и опытный пилот.