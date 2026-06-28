Уровень смертности во Франции растет из-за аномальной жары

"С 24 июня было зафиксировано примерно на тысячу смертей больше (неконсолидированные данные) по сравнению с показателями предыдущих месяцев", - говорится в заявлении на сайте агентства.

По информации ведомства, в среднем в апреле и мае ежедневно регистрировалось около 900-1000 смертей. При этом 24 июня их число достигло 1200, а 25 и 26 июня - превысило 1400.