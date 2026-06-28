Уровень смертности во Франции растет из-за аномальной жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уровень смертности во Франции с 24 июня возрос на 1 тысячу случаев по сравнению с показателями прошлых месяцев.
- Особый рост регистрируется в регионах, где действовал красный уровень погодной опасности из-за жары, и наблюдается во всех возрастных группах, 85% случаев приходятся на людей старше 65 лет.
- Во Франции был установлен рекорд по количеству департаментов, в которых введен наивысший уровень погодной опасности из-за жары.
ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Уровень смертности во Франции с 24 июня на фоне аномальной жары возрос на 1 тысячу случаев по сравнению с показателями прошлых месяцев, сообщает Национальное агентство здравоохранения Франции (ANSP).
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"С 24 июня было зафиксировано примерно на тысячу смертей больше (неконсолидированные данные) по сравнению с показателями предыдущих месяцев", - говорится в заявлении на сайте агентства.
По информации ведомства, в среднем в апреле и мае ежедневно регистрировалось около 900-1000 смертей. При этом 24 июня их число достигло 1200, а 25 и 26 июня - превысило 1400.
Отмечается, что особый рост регистрируется в регионах, где действовал красный уровень погодной опасности из-за жары. Рост смертности наблюдался во всех возрастных группах, однако 85% случаев приходятся на людей старше 65 лет.
Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В середине недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.