Экстренные службы на месте крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции

Экстренные службы на месте крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции

© REUTERS / Christian Hartmann Экстренные службы на месте крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции

Три человека выпрыгнули из самолета, разбившегося во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ Из самолета на северо-востоке Франции успели выпрыгнуть три человека перед крушением.

В результате технической неисправности разбился небольшой самолет с парашютистами, 11 человек погибли.

ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, успели выпрыгнуть из самолета на северо-востоке Франции, перед тем как он разбился, сообщает издание Три человека, по предварительным данным, успели выпрыгнуть из самолета на северо-востоке Франции, перед тем как он разбился, сообщает издание Est Republican

Префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги ранее подтвердил, что в результате технической неисправности разбился небольшой самолет с парашютистами. Одиннадцать человек погибли.

"По предварительным данным, трое человек катапультировались из самолета", - говорится в публикации издания.