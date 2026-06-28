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Три человека выпрыгнули из самолета, разбившегося во Франции - РИА Новости, 28.06.2026
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19:14 28.06.2026
Три человека выпрыгнули из самолета, разбившегося во Франции

Est Republican: 3 человека выпрыгнули из разбившегося во Франции самолета

© REUTERS / Christian HartmannЭкстренные службы на месте крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции
Экстренные службы на месте крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Christian Hartmann
Экстренные службы на месте крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из самолета на северо-востоке Франции успели выпрыгнуть три человека перед крушением.
  • В результате технической неисправности разбился небольшой самолет с парашютистами, 11 человек погибли.
ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, успели выпрыгнуть из самолета на северо-востоке Франции, перед тем как он разбился, сообщает издание Est Republican.
Префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги ранее подтвердил, что в результате технической неисправности разбился небольшой самолет с парашютистами. Одиннадцать человек погибли.
"По предварительным данным, трое человек катапультировались из самолета", - говорится в публикации издания.
Сообщалось, что среди погибших пять инструкторов, пять учеников и опытный пилот. В районе крушения произошло отключение электричества. Прокуратура потребовала начать расследование в связи с катастрофой.
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