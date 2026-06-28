Три человека выпрыгнули из самолета, разбившегося во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из самолета на северо-востоке Франции успели выпрыгнуть три человека перед крушением.
- В результате технической неисправности разбился небольшой самолет с парашютистами, 11 человек погибли.
ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, успели выпрыгнуть из самолета на северо-востоке Франции, перед тем как он разбился, сообщает издание Est Republican.
Префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги ранее подтвердил, что в результате технической неисправности разбился небольшой самолет с парашютистами. Одиннадцать человек погибли.
"По предварительным данным, трое человек катапультировались из самолета", - говорится в публикации издания.
Сообщалось, что среди погибших пять инструкторов, пять учеников и опытный пилот. В районе крушения произошло отключение электричества. Прокуратура потребовала начать расследование в связи с катастрофой.