Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приграничные финские города сильно пострадали экономически от закрытия границы с Россией, сообщает Yle.
- Исследователь из Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен назвал беспрецедентным срок закрытия границы между государствами в условиях отсутствия вооруженного конфликта.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Приграничные финские города пострадали от закрытия переходов в Россию, сообщает Yle.
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"Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от этого", — рассказал изданию исследователь из Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен.
Он также назвал беспрецедентным срок закрытия границы между государствами в условиях отсутствия вооруженного конфликта между ними.
Граница между Финляндией и России закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих государств. Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергала обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, называя их проявлением двойных стандартов Запада.
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