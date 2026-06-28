СМИ: Монтелла продолжит тренировать Турцию после провала на ЧМ

"Турецкая футбольная федерация намерена сохранить итальянского специалиста на посту главного тренера сборной. При этом руководство планирует усилить штаб команды, включив в него наставника-консультанта, а также пересмотреть ряд направлений работы. Перед стартом Лиги наций в сентябре в тренерский штаб Монтеллы будут внесены некоторые изменения", - сообщило издание.

Как сообщает Takvim, Монтелле также предложат более гибко подходить к формированию состава команды. Кроме того, планируется пересмотреть тактическую модель игры без ярко выраженного центрального нападающего и провести изменения в группе специалистов по физической подготовке.

Сборная Турции пробилась в финальную часть чемпионата мира впервые с 2002 года, однако завершила выступление уже на групповом этапе. Команда Монтеллы проиграла сборным Австралии (0:2) и Парагвая (0:1), после чего досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф. В заключительном матче турки одержали победу над сборной США со счетом 3:2, однако этот результат уже не повлиял на их турнирное положение. Турция завершила групповой этап на последнем месте в группе D с тремя очками.