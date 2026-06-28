СМИ: Монтелла продолжит тренировать Турцию после провала на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкая футбольная федерация решила продолжить сотрудничество с главным тренером национальной сборной Винченцо Монтеллой, несмотря на неудачное выступление команды на чемпионате мира 2026 года.
- В тренерский штаб Монтеллы будут внесены изменения: планируется включить в него наставника-консультанта и пересмотреть ряд направлений работы.
- Монтелле предложат более гибко подходить к формированию состава команды и пересмотреть тактическую модель игры.
АНКАРА, 28 июн - РИА Новости. Турецкая футбольная федерация решила продолжить сотрудничество с главным тренером национальной сборной Винченцо Монтеллой, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира 2026 года, при этом его тренерский штаб ожидают изменения, сообщает газета Takvim.
Вопрос о будущем Монтеллы активно обсуждался после выступления сборной Турции на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, где национальная команда не смогла преодолеть групповой этап. На этом фоне в турецких СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможной смене главного тренера. Монтелла заявил, что не намерен покидать свой пост. По его словам, он вывел сборную Турции на два крупных международных турнира, сохраняет высокую мотивацию и чувствует поддержку президента федерации и футболистов. Итальянский специалист подчеркнул, что продолжит работу со сборной до тех пор, пока руководство федерации и игроки будут ему доверять.
"Турецкая футбольная федерация намерена сохранить итальянского специалиста на посту главного тренера сборной. При этом руководство планирует усилить штаб команды, включив в него наставника-консультанта, а также пересмотреть ряд направлений работы. Перед стартом Лиги наций в сентябре в тренерский штаб Монтеллы будут внесены некоторые изменения", - сообщило издание.
Как сообщает Takvim, Монтелле также предложат более гибко подходить к формированию состава команды. Кроме того, планируется пересмотреть тактическую модель игры без ярко выраженного центрального нападающего и провести изменения в группе специалистов по физической подготовке.
Сборная Турции пробилась в финальную часть чемпионата мира впервые с 2002 года, однако завершила выступление уже на групповом этапе. Команда Монтеллы проиграла сборным Австралии (0:2) и Парагвая (0:1), после чего досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф. В заключительном матче турки одержали победу над сборной США со счетом 3:2, однако этот результат уже не повлиял на их турнирное положение. Турция завершила групповой этап на последнем месте в группе D с тремя очками.
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