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Европейские федерации гимнастики начали истерику из-за флага России - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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20:05 28.06.2026
Европейские федерации гимнастики начали истерику из-за флага России

Одиннадцать федераций требуют запретить российским гимнастам выступать с флагом

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России во время награждения призеров масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин
Флаги России во время награждения призеров масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация гимнастики Германии (DTB) от имени 11 стран обратилась к Европейскому гимнастическому союзу (European Gymnastics) с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой на европейских соревнованиях.
  • В письме предлагается на внеочередном съезде принять правило, согласно которому флаги и эмблемы России и Белоруссии не могут быть вывешены или выставлены на показ в официальных местах или зонах, контролируемых European Gymnastics и/или организатором спортивного мероприятия.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Федерация гимнастики Германии (DTB) инициировала обращение вместе с еще 10 странами к Европейскому гимнастическому союзу (European Gymnastics) с требованием вынести на голосование на внеочередном конгрессе вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой на европейских соревнованиях, сообщил Sport24 пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман.
"Федерация гимнастики Германии направила этот запрос в European Gymnastics от имени 11 стран", - подтвердил Хартман.
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Ранее в Сети появился текст самого письма DTB к European Gymnastics. "Учитывая географическую близость Европы к конфликту, необходимо найти действенный способ урегулировать противостояние между Украиной и Россией с Белоруссией в рамках официальных европейских соревнований по гимнастике. От имени следующих национальных федераций мы просим о созыве внеочередного онлайн-конгресса European Gymnastics в соответствии со статьей 25 устава: Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Германии, Нидерландов и Швейцарии", - говорится в письме.
Федерации требуют возвращения на европейских соревнованиях нейтрального статуса для спортсменов и запрета на демонстрацию национальной символики обеих стран.
"Вышеупомянутые федерации надлежащим образом уполномочили DTB представить последующее предложение. На внеочередном съезде будет вынесено на голосование следующее предложение: все гимнасты/спортсмены и команды из Белоруссии и России имеют право участвовать во всех официальных соревнованиях по гимнастике в Европе. Однако во время мероприятий необходимо соблюдать следующие правила: флаги и эмблемы РФ или Белоруссии (действующие или исторические) не могут быть вывешены или выставлены на показ в любых официальных местах или зонах, контролируемых European Gymnastics и/или организатором спортивного мероприятия", - отмечается в письме.
"Когда использование флага необходимо для идентификации гимнастов/спортсменов или судей, должен использоваться флаг, определяемый European Gymnastics, который не соответствует ни одному из существующих в настоящее время или существовавших в прошлом флагов. Если требуется эмблема/логотип, следует использовать аббревиатуру AIN. Исполнение или пение российских и белорусских национальных гимнов запрещено в любой момент во время мероприятий на официальных площадках или в любой другой зоне, контролируемой European Gymnastics и/или организатором мероприятия. Для представления спортсменов России и Белоруссии на официальной церемонии должна использоваться нейтральная музыка, определяемая European Gymnastics", - отмечается в письме.
Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял European Gymnastics.
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