В Ессентуках пятый день продолжаются поиски подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поиски девочки-подростка, которая предположительно утонула в реке Подкумок в Ессентуках, продолжаются пятый день.
- В воскресенье поисковые работы проводятся в Ессентуках и Георгиевске.
НАЛЬЧИК, 28 июн - РИА Новости. Поиски девочки-подростка, которая, предположительно, утонула в реке Подкумок в Ессентуках, продолжаются пятый день, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС РФ по региону.
В среду ведомство сообщало, что на реке Подкумок в Ессентуках, предположительно, утонул ребенок 2009 года рождения. С тех пор девочку ищут спасатели и волонтеры, в субботу в поисках участвовали 50 человек.
"Сегодня поиски продолжаются", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что в воскресенье работы проводятся на двух направлениях: в Ессентуках и Георгиевске.
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