Путин отметил прямую связь ЕР с военными на фронте

"У партии прямая связь с боевыми подразделениями Вооруженных сил, с оборонными заводами и массовым волонтерским движением. Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.