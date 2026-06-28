Путин отметил прямую связь ЕР с военными на фронте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил прямую связь партии "Единая Россия" с боевыми подразделениями Вооруженных сил и оборонными предприятиями.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил прямую связь партии "Единая Россия" с военными на фронте и оборонными предприятиями.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"У партии прямая связь с боевыми подразделениями Вооруженных сил, с оборонными заводами и массовым волонтерским движением. Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.