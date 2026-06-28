Мэр Энергодара заявил о ночной провокации ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ ночью транслировали с помощью дрона ложную информацию об эвакуации из Энергодара.

Мэр города Максим Пухов заявил, что это циничная уловка, цель которой — вывести людей на трассы и нанести удары по гражданским.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. ВСУ ночью предприняли провокацию, они транслировали с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, это циничная уловка, заявил мэр города Максим Пухов.

"Сегодня ночью украинские формирования совершили очередную провокацию: с помощью дрона транслировалась ложная информация о якобы объявленной эвакуации из города с 1 июля. Официально заявляю: никакой эвакуации нет", - написал Пухов в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, это циничная уловка, цель которой - вывести людей на трассы в определенное время и нанести удары по гражданским.