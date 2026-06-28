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Мэр Энергодара заявил о ночной провокации ВСУ - РИА Новости, 28.06.2026
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10:18 28.06.2026 (обновлено: 10:25 28.06.2026)
Мэр Энергодара заявил о ночной провокации ВСУ

Мэр Энергодара: ВСУ транслировали с дрона фейковую информацию об эвакуации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ ночью транслировали с помощью дрона ложную информацию об эвакуации из Энергодара.
  • Мэр города Максим Пухов заявил, что это циничная уловка, цель которой — вывести людей на трассы и нанести удары по гражданским.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. ВСУ ночью предприняли провокацию, они транслировали с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, это циничная уловка, заявил мэр города Максим Пухов.
"Сегодня ночью украинские формирования совершили очередную провокацию: с помощью дрона транслировалась ложная информация о якобы объявленной эвакуации из города с 1 июля. Официально заявляю: никакой эвакуации нет", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, это циничная уловка, цель которой - вывести людей на трассы в определенное время и нанести удары по гражданским.
"Власти и все службы работают в штатном режиме. При любых реальных изменениях ситуация будет доведена через официальные каналы заблаговременно Предупредите родных и соседей — враг использует ложь, чтобы посеять страх", - подчеркнул глава города.
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