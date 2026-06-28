Энергия победы ЕР должна стать энергией победы России, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Энергия победы партии "Единая Россия" должна стать энергией победы страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Первый этап XXIII съезда партии " Единая Россия " проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

"Энергия нашей победы должна стать энергией победы России и в специальной военной операции, и в конкуренции за технологическое лидерство, за нашу экономическую мощь в защите наших традиционных ценностей", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания Первого съезда Единой России 2026.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.