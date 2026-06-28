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Энергия победы ЕР должна стать энергией победы России, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2026
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17:27 28.06.2026
Энергия победы ЕР должна стать энергией победы России, заявил Медведев

Медведев: энергия победы ЕР должна стать энергией победы России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
  • Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
  • Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Энергия победы партии "Единая Россия" должна стать энергией победы страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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"Энергия нашей победы должна стать энергией победы России и в специальной военной операции, и в конкуренции за технологическое лидерство, за нашу экономическую мощь в защите наших традиционных ценностей", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания Первого съезда Единой России 2026.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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