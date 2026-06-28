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Значительная часть Запорожской области осталась без света - РИА Новости, 29.06.2026
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23:57 28.06.2026 (обновлено: 00:00 29.06.2026)
Значительная часть Запорожской области осталась без света

Балицкий: значительная часть Запорожской области осталась без электричества

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Значительная часть Запорожской области осталась без электричества.
  • Критическая инфраструктура Запорожской области работает, причины отключения выясняются.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Значительная часть Запорожской области осталась без электричества, критическая инфраструктура работает, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«

"Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что причины отключения выясняются, а энергетики работают над стабилизацией электроснабжения.
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