Значительная часть Запорожской области осталась без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Значительная часть Запорожской области осталась без электричества.
- Критическая инфраструктура Запорожской области работает, причины отключения выясняются.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Значительная часть Запорожской области осталась без электричества, критическая инфраструктура работает, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
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"Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что причины отключения выясняются, а энергетики работают над стабилизацией электроснабжения.
Значительная часть Запорожской области обесточена
31 мая, 21:24