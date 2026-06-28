"Аномально высокое напряжение". Что нашли под египетскими пирамидами

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили на плато Гизы сеть загадочных пустот. Не исключено, что более четырех тысяч лет под одним из чудес света скрывался целый город. О неожиданном открытии — в материале РИА Новости.

Никто и подумать не мог

Египет, наверное, никогда не перестанет удивлять человечество. Казалось бы, что нового можно найти на знаменитом плато в Гизе? За прошедшие десятилетия там все перекопали вдоль и поперек.

Тем удивительнее каждый раз звучат заявления вроде того, что два года назад сделал профессор Мотоюки Сато из Центра исследований Северо-Восточной Азии в Университете Тохоку (Япония). По его словам, под легендарным чудом света скрывается еще одно.

Вместе с коллегами он обратил внимание на внушительных размеров пустырь на плато у самых пирамид. Парадоксально, но все это время никто из археологов на нем не работал. Ведь на участке нет видимых сооружений, а некрополь по соседству сплошь усеян руинами надгробий и мастабами.

Команда Сато воспользовалась лидар-сканерами, которые формируют изображение с помощью радиолокационных импульсов, выявляя то, что скрыто под землей.

После обработки результатов специалисты не поверили своим глазам: в недрах скрывалась обширная аномалия.

CC0 / Robster1983 / Аэроснимок плато Гиза с подступающим к нему Каиром, пирамида Хеопса слева, 2008 год CC0 / Robster1983 / Аэроснимок плато Гиза с подступающим к нему Каиром, пирамида Хеопса слева, 2008 год

"Сканирование показало L-образную структуру примерно в шести с половиной футах от поверхности (около двух метров. — Прим. ред.), а под ней — побольше, около 33 футов в длину", — говорилось в опубликованной исследователями статье.

На километры вниз

Посыпались всевозможные версии того, что это может быть. Предположили ранее неизвестную гробницу фараона. Почему нет — ведь не так давно в окрестностях Луксора раскопали нетронутую усыпальницу Тутмоса II.

Некоторые указывали, что под плато Гизы может скрываться портал в "подземное царство". Египтяне нередко возводили своеобразные ворота в мир мертвых близ ритуальных построек — пирамид, гробниц, святилищ.

© ScanPyramids mission Пленочный мюонный детектор, установленный в усыпальнице супруги Хеопса © ScanPyramids mission Пленочный мюонный детектор, установленный в усыпальнице супруги Хеопса

Надо сказать, что в целом научное сообщество отреагировало на открытие без особого энтузиазма. Команде Сато попросту не повезло. Дело в том, что их сообщение практически совпало по времени с провокационным заявлением Коррадо Маланги.

Биохимик из Университета Пизы вместе с коллегами из Италии и Шотландии решил просканировать пирамиды Гизы. Для этого он использовал прибор, похожий на гидролокатор (с их помощью обычно составляют карты океанского дна).

Аппаратура зафиксировала некие пустоты прямо под основанием сооружения. Причем на невероятной глубине — около двух километров. Как утверждал Маланга, это цилиндрические шахты. В каждой, вероятно, имелся винтообразный спуск, который вел в просторные прямоугольные помещения. Те, в свою очередь, располагались одно над другим.

© EXPEDITION -Nicole Ciccolo-/YouTube Модель туннелей, скрытых под пирамидами в Гизе, представленная на конференции Giza — Le piramidi e la porta del tempo © EXPEDITION -Nicole Ciccolo-/YouTube Модель туннелей, скрытых под пирамидами в Гизе, представленная на конференции Giza — Le piramidi e la porta del tempo

"Если нам удастся получить более качественные и детальные снимки радара, мы увидим настоящий подземный город", — говорит итальянский исследователь журналистами.

Он уверен, что под плато находится не что иное, как залы Аменти. Об этом легендарном месте подробно повествуется в древнеегипетской "Книге мертвых".

Согласно древним текстам, потусторонние покои находились далеко на западе. Там каждого умершего ждало мифическое существо-страж. Миновав его, душа человека проходила несколько сложных испытаний и попадала на суд к богу подземного мира Осирису.

Если верить описаниям Маланги, его находка вполне годилась на роль залов Аменти.

Надо скорее копать

Однако эксперты быстро пресекли все разговоры о якобы мегаполисе, скрытом под плато Гизы.

"Майя и другие народы в древней Мезоамерике часто строили пирамиды над пещерами. Вполне возможно, что под пирамидами есть небольшие структуры, такие как шахты и камеры", — отметил специалист по радиолокационному зондированию из Университета Денвера Лоуренс Коньерс.

Кроме того, он усомнился, что подобное архитектурное решение было под силу египтянам. Учитывая, что над самой высокой из пирамид — Хеопса (140 метров) трудились, по оценкам, до 100 тысяч человек, невозможно даже представить, какой ресурс потребовался бы для сооружения города, превышающего ее в десятки раз.

© Фото : Надим Зуауи Обнаруженная у пирамид Гизы гробница чиновницы эпохи Древнего царства © Фото : Надим Зуауи Обнаруженная у пирамид Гизы гробница чиновницы эпохи Древнего царства

Так что и к L-образным структурам, что нашел Мотоюки Сато, в научном мире отнеслись с большой долей скепсиса. Правда, есть один нюанс.

Египетское Министерство древностей не отмело их как маловероятные. В отличие от "открытия" Коррадо Маланги. А значит, шансы на успех остаются. Это, в частности, доказывает недавно проведенная независимая экспертиза. Пустырь в окрестностях пирамид просканировали еще раз, и наличие под ним "неких обширных полостей" подтвердилось.

"Вторая, большая по размерам, обладала высоким уровнем электрического сопротивления, — отмечается в статье с результатами исследования. — Это может означать следующее. Во-первых, смесь песка и гравия. Во-вторых, уникальное расположение воздушных пустот".

Конечно, возможны полости естественного происхождения, отметил Мотоюки Сато. Но для них, как правило, характерен низкий уровень электросопротивления. А здесь все наоборот. К тому же форма ниш необычайно ровная — для природных объектов редкость.

"Не исключено, что это был вход в некую более глубокую структуру, — заключил в одном из интервью руководитель экспедиции. — Однако простое геосканирование не позволяет определить, есть ли что-то глубже L-образных структур".