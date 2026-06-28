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Ефимов: на пяти станциях Троицкой линии метро проводят работы с котлованом - РИА Новости, 28.06.2026
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12:13 28.06.2026
Ефимов: на пяти станциях Троицкой линии метро проводят работы с котлованом

Ефимов: на пяти станциях Троицкой линии метро Москвы идут работы с котлованом

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Строители проводят работы по обустройству котлована на площадках пяти станций Троицкой линии метро в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках строительства второго участка Троицкой линии работы идут на пяти из шести станций. Там начались работы основного цикла, устанавливаются ограждения котлованов, на двух из них уже выполняются земляные работы. Готовность второго этапа Троицкой линии метро составляет три процента", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Например, на станции "Сосенки" разработали более 77 тысяч кубометров грунта для котлована, что составляет половину от планируемого объема, отметил замглавы города. Он подчеркнул, что готовность станции оценивается в 11%. Станция "Ватутинки" готова на 5%. Из ее котлована вынесли 92 тысячи кубометров грунта из запланированных 152 тысяч.
На станциях "Ракитки", "Десна" и "Кедровая" строители выставляют ограждения и крепления котлованов. Помимо этого, на "Кедровой" идет работа в месте будущих оборотных тупиков, добавил Ефимов.
Троицкая ветка будет иметь протяженность 43 километра и будет состоять из 17 станций. Она продлится от станции "ЗИЛ" до Троицка. В результате первого этапа работ были возведены 11 станций. Второй этап строительства, в ходе которого появятся станции на отрезке между "Новомосковской" и "Троицком", начался осенью 2025 года. Окончание работ запланировано на 2029 год, отмечается в сообщении столичного градкомплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет оформлена станция метро "СберСити".
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