Российские дзюдоисты завоевали золото на этапе Гран-при в Циндао

Краткий пересказ от РИА ИИ Тамерлан Башаев, Адам Сангариев и Элис Старцева завоевали золотые медали на этапе Гран-при в Циндао (Китай).

Башаев победил японца Хегою Оотою в категории свыше 100 кг, Сангариев — бразильца Джованни Феррейру в категории до 100 кг, Старцева — француженку Леа Фонтен в категории свыше 78 кг.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские дзюдоисты Тамерлан Башаев, Адам Сангариев и Элис Старцева завоевали золотые медали на этапе Гран-при в Циндао (Китай).

В воскресенье Башаев в весовой категории свыше 100 кг одержал победу над японцем Хегой Оотой. В поединке за бронзу россиянин Денис Батчаев уступил финну Марти Пуумалайнену.

В весовой категории до 100 кг Сангариев победил бразильца Джованни Феррейру. Другой россиянин Идар Бифов в поединке за бронзу одолел Карла Баате из Швеции

У женщин Старцева в весовой категории свыше 78 кг одолела француженку Леа Фонтен.

Турнир проходил с 26 по 28 июня. Сборная России заняла второе место в медальном зачете, завоевав три золота, одно серебро и четыре бронзы. Первыми стали японцы (5-2-2), тройку лидеров замкнули немцы (1-1-2).