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Российские дзюдоисты завоевали золото на этапе Гран-при в Циндао - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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14:32 28.06.2026 (обновлено: 15:20 28.06.2026)
Российские дзюдоисты завоевали золото на этапе Гран-при в Циндао

Башаев, Сангариев и Старцева завоевали золото на этапе Гран-при по дзюдо в Китае

© Фото : Соцсети спортсменаТамерлан Башаев
Тамерлан Башаев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Тамерлан Башаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тамерлан Башаев, Адам Сангариев и Элис Старцева завоевали золотые медали на этапе Гран-при в Циндао (Китай).
  • Башаев победил японца Хегою Оотою в категории свыше 100 кг, Сангариев — бразильца Джованни Феррейру в категории до 100 кг, Старцева — француженку Леа Фонтен в категории свыше 78 кг.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские дзюдоисты Тамерлан Башаев, Адам Сангариев и Элис Старцева завоевали золотые медали на этапе Гран-при в Циндао (Китай).
В воскресенье Башаев в весовой категории свыше 100 кг одержал победу над японцем Хегой Оотой. В поединке за бронзу россиянин Денис Батчаев уступил финну Марти Пуумалайнену.
В весовой категории до 100 кг Сангариев победил бразильца Джованни Феррейру. Другой россиянин Идар Бифов в поединке за бронзу одолел Карла Баате из Швеции.
У женщин Старцева в весовой категории свыше 78 кг одолела француженку Леа Фонтен.
Турнир проходил с 26 по 28 июня. Сборная России заняла второе место в медальном зачете, завоевав три золота, одно серебро и четыре бронзы. Первыми стали японцы (5-2-2), тройку лидеров замкнули немцы (1-1-2).
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