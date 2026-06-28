На выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
- Угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
Угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.