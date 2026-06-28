На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярославская область подвергается атаке украинских БПЛА.
- В целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в целях безопасности, украинские БПЛА атакуют Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Губернатор отметил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18