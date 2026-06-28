Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доступность дошкольного образования в России составляет практически 100%.
- Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Доступность дошкольного образования в России составляет практически 100%, в этом есть заслуга "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"В ходе реализации народной программы ("Единой России" - ред.)... обеспечена практически 100% доступность дошкольного образования в России", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания Первого съезда "Единой России".
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
Медведев высказался об использовании ИИ в образовании
16 апреля, 18:32