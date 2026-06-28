В Московском зоопарке родились детеныши лебедей и туров

Краткий пересказ от РИА ИИ В конце мая в Московском зоопарке произошло пополнение сразу у нескольких видов животных.

У пары лебедей-шипунов вылупились три птенца, а у черных лебедей — два птенца.

Родились детеныши у овец уэссан, дагестанских туров и голубых баранов.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Детеныши овец уэссан, лебедей, дагестанских туров и голубых баранов появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на Детеныши овец уэссан, лебедей, дагестанских туров и голубых баранов появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В конце мая в Московском зоопарке , подведомственном столичному департаменту культуры, произошло пополнение сразу у нескольких видов животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у лебедей-шипунов вылупились три птенца.

"Пара лебедей-шипунов во второй половине апреля соорудила гнездо на Большом пруду, и спустя пять недель у них появились птенцы - это первое потомство у этой пары", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова , слова которой приводятся в сообщении.

Уточняется, что в конце мая на Гиббоньем пруду потомство дала пара черных лебедей. В этом году у них появились на свет два птенца.

"Тридцатого мая мамой стала овца Нуга, второго июня Ночка родила своего первого малыша, а 10 июня потомство принесла самка по имени Кнопка. Отец всех детенышей - барашек Чарли, который зимой переехал в зоопарк с городской фермы на ВДНХ", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, родителями стали дагестанские туры, так 24 мая на свет появился самец весом чуть более трех килограммов, 28 мая - самка, 29 мая родились сразу четверо турят - три самки и один самец, а пятого июня - два самца.