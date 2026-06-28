Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке родились детеныши лебедей и туров - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:01 28.06.2026 (обновлено: 10:06 28.06.2026)
В Московском зоопарке родились детеныши лебедей и туров

В Московском зоопарке родились детеныши овец, лебедей и туров

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыДетеныш дагестанского тура, появившийся на свет в Московском зоопарке
Детеныш дагестанского тура, появившийся на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Детеныш дагестанского тура, появившийся на свет в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В конце мая в Московском зоопарке произошло пополнение сразу у нескольких видов животных.
  • У пары лебедей-шипунов вылупились три птенца, а у черных лебедей — два птенца.
  • Родились детеныши у овец уэссан, дагестанских туров и голубых баранов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Детеныши овец уэссан, лебедей, дагестанских туров и голубых баранов появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В конце мая в Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, произошло пополнение сразу у нескольких видов животных", - говорится в сообщении.
Детеныш большого геррозавра в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Московском зоопарке появились на свет два детеныша большого геррозавра
4 марта, 09:54
Отмечается, что у лебедей-шипунов вылупились три птенца.
"Пара лебедей-шипунов во второй половине апреля соорудила гнездо на Большом пруду, и спустя пять недель у них появились птенцы - это первое потомство у этой пары", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
Уточняется, что в конце мая на Гиббоньем пруду потомство дала пара черных лебедей. В этом году у них появились на свет два птенца.
"Тридцатого мая мамой стала овца Нуга, второго июня Ночка родила своего первого малыша, а 10 июня потомство принесла самка по имени Кнопка. Отец всех детенышей - барашек Чарли, который зимой переехал в зоопарк с городской фермы на ВДНХ", - подчеркивается в сообщении.
Манулята начали исследовать вольер в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
В Ленинградском зоопарке детеныши манулов начали покидать укрытие
19 июня, 16:08
Кроме того, родителями стали дагестанские туры, так 24 мая на свет появился самец весом чуть более трех килограммов, 28 мая - самка, 29 мая родились сразу четверо турят - три самки и один самец, а пятого июня - два самца.
"Затем эстафету подхватили голубые бараны, у которых 10 июня появилась самка весом 3,2 килограмма", - отмечается в сообщении.
Тройня капибар родилась на туристической ферме в Ставрополье - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
На Ставрополье родились три детеныша капибары
24 июня, 21:26
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала