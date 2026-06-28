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Украинский депутат заявил о нарушении конституции во время мобилизации - РИА Новости, 28.06.2026
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14:26 28.06.2026
Украинский депутат заявил о нарушении конституции во время мобилизации

Гончаренко: миллионы украинцев каждый день видят нарушение конституции

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил о систематическом нарушении конституции Украины во время силовой мобилизации.
  • В Одессе сотрудники военкомата похитили собаку после неудачной попытки мобилизации гулявшего с ней мужчины, позднее животное нашли на улице с травмированной лапой.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Миллионы украинцев каждый день видят, как во время силовой мобилизации нарушается конституция, заявил в воскресенье депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
В воскресенье на Украине отмечается день конституции, которая была принята 28 июня 1996 года. Гончаренко* заявил о систематическом нарушении украинскими властями конституции, в частности статьи 3, которая признает наивысшей социальной ценностью на Украине человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.
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"Я и миллионы украинцев каждый день видим, как нарушается эта статья конституции, когда ТЦКшники (сотрудники военкоматов – ред.) мобилизуют собак, устраивают застенки в Одессе и посреди дня бьют людей в Луцке. И это пора менять", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
В середине июня государственное бюро расследований на Украине сообщило, что сотрудники военкомата в Одессе ради улучшения показателей мобилизации избивали, запугивали и незаконно удерживали мужчин. В четверг украинские СМИ сообщили, что сотрудники военкомата в Одессе похитили собаку после неудачной попытки мобилизации гулявшего с ней мужчины. Позднее животное нашли на улице с травмированной лапой.
По словам депутата, если власти Украины будут продолжать делать вид, что конституция – это "бумажка, которую можно поставить на паузу", то она действительно "станет просто бумажкой".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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