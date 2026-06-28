Российский генконсул рассказал, как в США удерживают ожидающих депортации

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские власти удерживают ожидающих депортации россиян в миграционных тюрьмах на протяжении нескольких месяцев.

Генконсульство России в Хьюстоне делает все возможное, чтобы ускорить возвращение соотечественников на родину.

ХЬЮСТОН (штат Техас), 28 июн - РИА Новости. Американские власти много месяцев удерживают ожидающих депортации россиян, многие просят побыстрее отправить их домой, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов.

"Отдельная острая проблема - многомесячное удержание людей в миграционных тюрьмах в ожидании депортации. Попав под карающий пресс местной Фемиды, многие умоляют побыстрее отправить их домой", - сказал Пукалов.

Он заверил, что Генконсульство делает все возможное, чтобы ускорить возвращение на Родину оказавшихся в беде соотечественников.