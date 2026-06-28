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Российский генконсул рассказал, как в США удерживают ожидающих депортации - РИА Новости, 28.06.2026
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08:09 28.06.2026 (обновлено: 08:12 28.06.2026)
Российский генконсул рассказал, как в США удерживают ожидающих депортации

Генконсул в Хьюстоне рассказал, как США удерживают ожидающих депортации россиян

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские власти удерживают ожидающих депортации россиян в миграционных тюрьмах на протяжении нескольких месяцев.
  • Генконсульство России в Хьюстоне делает все возможное, чтобы ускорить возвращение соотечественников на родину.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 28 июн - РИА Новости. Американские власти много месяцев удерживают ожидающих депортации россиян, многие просят побыстрее отправить их домой, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов.
"Отдельная острая проблема - многомесячное удержание людей в миграционных тюрьмах в ожидании депортации. Попав под карающий пресс местной Фемиды, многие умоляют побыстрее отправить их домой", - сказал Пукалов.
Он заверил, что Генконсульство делает все возможное, чтобы ускорить возвращение на Родину оказавшихся в беде соотечественников.
"Зачастую это удается, но лучше в такие переделки не попадать", - подчеркнул дипломат РФ.
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