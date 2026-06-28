Дагестан и Чечня получат компенсацию выплат пострадавшим от паводков

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство России выделит 385 миллионов рублей Дагестану и Чечне на компенсацию выплат пострадавшим от паводков, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что на ликвидацию последствий наводнений, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ, и оказание помощи пострадавшим гражданам в июне было направлено свыше 2,8 миллиарда рублей. Источником средств также стал резервный фонд правительства.