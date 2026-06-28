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Дагестан и Чечня получат компенсацию выплат пострадавшим от паводков - РИА Новости, 28.06.2026
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11:07 28.06.2026
Дагестан и Чечня получат компенсацию выплат пострадавшим от паводков

Правительство выделит Дагестану и Чечне средства для пострадавших от паводков

© Фото : МЧС РоссииЛиквидация последствий подтопления в Дагестане
Ликвидация последствий подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : МЧС России
Ликвидация последствий подтопления в Дагестане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России выделит 385 миллионов рублей Дагестану и Чечне на компенсацию выплат пострадавшим от паводков.
  • На ликвидацию последствий наводнений и помощь пострадавшим гражданам в июне было направлено свыше 2,8 миллиарда рублей из резервного фонда правительства.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство России выделит 385 миллионов рублей Дагестану и Чечне на компенсацию выплат пострадавшим от паводков, сообщила пресс-служба кабмина.
"Свыше 385 миллионов рублей будет направлено из резервного фонда правительства Дагестану и Чечне на возмещение расходов, связанных с оказанием мер поддержки пострадавшим от наводнения гражданам. Распоряжение об этом подписано. Речь идет о расходах регионов на выплаты единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на ликвидацию последствий наводнений, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ, и оказание помощи пострадавшим гражданам в июне было направлено свыше 2,8 миллиарда рублей. Источником средств также стал резервный фонд правительства.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня: в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, были повреждены дороги и мосты.
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