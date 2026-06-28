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Роналду решил избежать боя с Месси: кто пробился в плей-офф ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
10:17 28.06.2026
Роналду решил избежать боя с Месси: кто пробился в плей-офф ЧМ-2026

Определились все участники и пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу

© FIFAЗвезды ЧМ-2026
Звезды ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© FIFA
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
РИА Новости Спорт подводит итоги завершившегося группового этапа чемпионата мира по футболу.

Главное

  • Вышли в плей-офф с первого места: Мексика, Швейцария, Бразилия, США, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Франция, Аргентина, Колумбия, Англия.
  • Пробились в 1/16 финала со второй строчки: ЮАР, Канада, Марокко, Австралия, Кот-Д`Ивуар, Япония, Египет, Кабо-Верде, Норвегия, Австрия, Португалия и Хорватия.
  • Команды с третьих мест, продолжающие борьбу за золото: ДР Конго, Швеция, Гана, Эквадор, Босния и Герцеговина, Алжир, Парагвай, Сенегал.
  • Четыре "худших" третьих места — мимо плей-офф: Иран, Южная Корея, Шотландия и Уругвай.
  • Вылетели с мундиаля (последние места в группах): Чехия, Катар, Гаити, Турция, Кюрасао, Тунис, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Ирак, Иордания, Узбекистан, Панама.
© FIFAИтоговая таблица всех групп на ЧМ-2026
Итоговая таблица всех групп на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© FIFA
Итоговая таблица всех групп на ЧМ-2026

Расписание 1/16 финала ЧМ-2026

28 июня:
  • 22:00* / ЮАР — Канада.
29 июня:
  • 20:00 / Бразилия — Япония;
  • 23:30 / Германия — Парагвай.
30 июня:
  • 04:00 / Нидерланды — Марокко;
  • 20:00 / Кот-д’Ивуар — Норвегия.
1 июля:
  • 00:00 / Франция — Швеция;
  • 04:00 / Мексика — Эквадор;
  • 19:00 / Англия — ДР Конго;
  • 23:00 / Бельгия — Сенегал.
2 июля:
  • 03:00 / США — Босния и Герцеговина;
  • 22:00 / Испания — Австрия.
3 июля:
  • 02:00 / Португалия — Хорватия;
  • 06:00 / Швейцария — Алжир;
  • 21:00 / Австралия — Египет.
4 июля:
  • 01:00 / Аргентина — Кабо-Верде;
  • 04:30 / Колумбия — Гана.
* здесь и далее – по московскому времени.

Вся сетка плей-офф мундиаля

© 433Сетка плей-офф ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© 433
Сетка плей-офф ЧМ-2026

Лучшие бомбардиры турнира

  • ЛИОНЕЛЬ МЕССИ (Аргентина) — 6 голов;
  • Эрлинг Холанд (Норвегия) — 4;
  • Усман Дембеле (Франция) — 4;
  • Винисиус Жуниор (Бразилия) — 4;
  • Килиан Мбаппе (Франция) — 4.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Сомневались, кто величайший? Месси отгрузил дубль и установил рекорд ЧМ!
22 июня, 22:15

Кто возьмет Кубок мира

Вот главные фавориты мирового первенства по версии суперкомпьютера статистического портала Opta по состоянию на 24 июня:
  • АРГЕНТИНА — 15,46%;
  • ФРАНЦИЯ — 15,06%;
  • ИСПАНИЯ — 12,48%;
  • Англия — 9,48%;
  • Португалия — 6,71%;
  • Германия — 6,60%;
  • Норвегия — 5,42%;
  • Бразилия — 4,56%;
  • Нидерланды — 4,26%;
  • США — 4,97%.
Криштиану Роналду и Хамес Родригес - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Битвы с Месси не будет: Роналду опять щелкнули по носу на ЧМ-2026
Вчера, 04:45
 
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