Роналду решил избежать боя с Месси: кто пробился в плей-офф ЧМ-2026

РИА Новости Спорт подводит итоги завершившегося группового этапа чемпионата мира по футболу.
Главное
- Вышли в плей-офф с первого места: Мексика, Швейцария, Бразилия, США, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Франция, Аргентина, Колумбия, Англия.
- Пробились в 1/16 финала со второй строчки: ЮАР, Канада, Марокко, Австралия, Кот-Д`Ивуар, Япония, Египет, Кабо-Верде, Норвегия, Австрия, Португалия и Хорватия.
- Команды с третьих мест, продолжающие борьбу за золото: ДР Конго, Швеция, Гана, Эквадор, Босния и Герцеговина, Алжир, Парагвай, Сенегал.
- Четыре "худших" третьих места — мимо плей-офф: Иран, Южная Корея, Шотландия и Уругвай.
- Вылетели с мундиаля (последние места в группах): Чехия, Катар, Гаити, Турция, Кюрасао, Тунис, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Ирак, Иордания, Узбекистан, Панама.
© FIFAИтоговая таблица всех групп на ЧМ-2026
© FIFA
Итоговая таблица всех групп на ЧМ-2026
Расписание 1/16 финала ЧМ-2026
28 июня:
- 22:00* / ЮАР — Канада.
29 июня:
- 20:00 / Бразилия — Япония;
- 23:30 / Германия — Парагвай.
30 июня:
- 04:00 / Нидерланды — Марокко;
- 20:00 / Кот-д’Ивуар — Норвегия.
1 июля:
- 00:00 / Франция — Швеция;
- 04:00 / Мексика — Эквадор;
- 19:00 / Англия — ДР Конго;
- 23:00 / Бельгия — Сенегал.
2 июля:
- 03:00 / США — Босния и Герцеговина;
- 22:00 / Испания — Австрия.
3 июля:
- 02:00 / Португалия — Хорватия;
- 06:00 / Швейцария — Алжир;
- 21:00 / Австралия — Египет.
4 июля:
- 01:00 / Аргентина — Кабо-Верде;
- 04:30 / Колумбия — Гана.
* здесь и далее – по московскому времени.
Вся сетка плей-офф мундиаля
© 433Сетка плей-офф ЧМ-2026
© 433
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Лучшие бомбардиры турнира
- ЛИОНЕЛЬ МЕССИ (Аргентина) — 6 голов;
- Эрлинг Холанд (Норвегия) — 4;
- Усман Дембеле (Франция) — 4;
- Винисиус Жуниор (Бразилия) — 4;
- Килиан Мбаппе (Франция) — 4.
Кто возьмет Кубок мира
Вот главные фавориты мирового первенства по версии суперкомпьютера статистического портала Opta по состоянию на 24 июня:
- АРГЕНТИНА — 15,46%;
- ФРАНЦИЯ — 15,06%;
- ИСПАНИЯ — 12,48%;
- Англия — 9,48%;
- Португалия — 6,71%;
- Германия — 6,60%;
- Норвегия — 5,42%;
- Бразилия — 4,56%;
- Нидерланды — 4,26%;
- США — 4,97%.