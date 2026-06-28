В Британии забили тревогу из-за ситуации с атомными подлодками

Краткий пересказ от РИА ИИ Ни одна из ударных атомных подлодок класса Astute Британии не находится в морском патрулировании.

Две подлодки выведены из эксплуатации в Фаслейне, а две другие проходят капитальный ремонт в Девонпорте.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Британия столкнулась ситуация, когда ни одна из ее ударных атомных подлодок класса Astute не находится в морском патрулировании, пишет британское издание Британия столкнулась ситуация, когда ни одна из ее ударных атомных подлодок класса Astute не находится в морском патрулировании, пишет британское издание UK Defence Journal со ссылкой на источники.

"Согласно данным общедоступных источников, отслеживающих состояние флота, сохраняющиеся трудности с поддержанием боеготовности британских ударных подлодок вновь оставили Королевский военно-морской флот без единой субмарины в море", — говорится в публикации

Издание называет ситуацию с подлодками класса Astute тревожной.

"Две из них фактически выведены из эксплуатации в Фаслейне на реке Клайд после длительного простоя, а две другие проходят длительный капитальный ремонт в Девонпорте", — отмечает автор.

В начале июня британская газета Telegraph писала, что все британские атомные подводные лодки выбыли из строя и находятся на техобслуживании.

Подводные лодки типа Astute — тип британских атомных подводных лодок, спроектированных во второй половине 1990-х годов. Вооружены крылатыми ракетами "Томагавк" и торпедами.