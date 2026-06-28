Бриджес перешел в "Финикс Санз" из "Шарлотт Хорнетс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Баскетболист Майлз Бриджес перешел из «Шарлотт Хорнетс» в «Финикс Санз».
- В рамках обмена «Шарлотт» отдала пик первого раунда драфта НБА 2029 года и пик второго раунда драфта 2027 года, а получила защитника Грейсона Аллена, форварда Ройса О'Нила и пик первого раунда драфта 2033 года.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Баскетболист Майлз Бриджес в результате обмена перешел из "Шарлотт Хорнетс" в "Финикс Санз", сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания в соцсети X.
Помимо форварда, "Шарлотт" отдали пик первого раунда драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2029 года и пик второго раунда драфта 2027 года. В обмен команда получила защитника Грейсона Аллена, форварда Ройса О'Нила и пик первого раунда драфта 2033 года.
Бриджесу 28 лет, с момента дебюта в НБА в 2018 году он представлял "Шарлотт". В прошедшем сезоне он стал лучшим в команде по подборам, в среднем совершая 5,8 подбора за матч, а также набирая 17,1 очка и отдавая 3,2 передачи. С апреля по ноябрь 2023 года Бриджес отбывал отстранение в связи с делом о домашнем насилии.