Бриджес перешел в "Финикс Санз" из "Шарлотт Хорнетс"

Бриджесу 28 лет, с момента дебюта в НБА в 2018 году он представлял "Шарлотт". В прошедшем сезоне он стал лучшим в команде по подборам, в среднем совершая 5,8 подбора за матч, а также набирая 17,1 очка и отдавая 3,2 передачи. С апреля по ноябрь 2023 года Бриджес отбывал отстранение в связи с делом о домашнем насилии.