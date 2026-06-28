В Херсонской области за неделю уничтожили более 190 БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Более 190 вражеских ударных беспилотников уничтожены и нейтрализованы над Херсонской областью за прошедшую неделю, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что за этой цифрой стоят десятки предотвращенных ударов по городам, селам и объектам инфраструктуры.