Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области за неделю уничтожили более 190 БПЛА - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 28.06.2026
В Херсонской области за неделю уничтожили более 190 БПЛА

Сальдо: над Херсонской областью за неделю уничтожили 190 дронов ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 190 вражеских ударных беспилотников уничтожены и нейтрализованы над Херсонской областью за прошедшую неделю.
  • Губернатор Владимир Сальдо отметил, что за этой цифрой стоят десятки предотвращенных ударов по городам, селам и объектам инфраструктуры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Более 190 вражеских ударных беспилотников уничтожены и нейтрализованы над Херсонской областью за прошедшую неделю, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Более 190 вражеских ударных беспилотников самолетного типа уничтожены и нейтрализованы над Херсонской областью за прошедшую неделю", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что за этой цифрой стоят десятки предотвращенных ударов по городам, селам и объектам инфраструктуры.
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Какое безумие!" Случившееся с МиГ-29 на Украине вызвало переполох в Сети
27 июня, 22:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала