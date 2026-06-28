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Лидировавший в зачете MotoGP Беццекки пострадал после падения - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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17:48 28.06.2026
Лидировавший в зачете MotoGP Беццекки пострадал после падения

Лидировавший в общем зачете MotoGP Беццекки госпитализирован после падения

© Фото : соцсети MotoGPЛука Марини (по центру)
Лука Марини (по центру) - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : соцсети MotoGP
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянец Марко Беццекки из команды Aprilia Racing был госпитализирован после падения во время Гран-при Нидерландов.
  • Медицинское обследование показало отсутствие признаков серьезных осложнений для здоровья, но из-за сильной боли пилота перевели в медицинский центр для проведения дополнительных обследований.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидировавший в общем зачете чемпионата мира по мотогонкам в классе MotoGP итальянец Марко Беццекки из команды Aprilia Racing был госпитализирован после падения во время Гран-при Нидерландов, сообщается на сайте турнира.
Инцидент произошел в воскресенье через 14 кругов после старта Гран-при Нидерландов. Беццекки упал на 15-м повороте трассы, спортсмена выбросило из мотоцикла, и он несколько раз прокрутился по гравию.
Как сообщает издание As, итальянца доставили в больницу и провели медицинское обследование, которое показало отсутствие признаков серьезных осложнений для здоровья. Отмечается, что из-за сильной боли пилота перевели в медицинский центр для проведения специализированных обследований, чтобы исключить скрытые травмы.
Беццекки 27 лет. После Гран-при Нидерландов итальянец с 186 очками уступил лидерство в личном зачете текущего сезона MotoGP испанцу Хорхе Мартину (193).
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