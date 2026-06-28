Лидировавший в зачете MotoGP Беццекки пострадал после падения

Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянец Марко Беццекки из команды Aprilia Racing был госпитализирован после падения во время Гран-при Нидерландов.

Медицинское обследование показало отсутствие признаков серьезных осложнений для здоровья, но из-за сильной боли пилота перевели в медицинский центр для проведения дополнительных обследований.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидировавший в общем зачете чемпионата мира по мотогонкам в классе MotoGP итальянец Марко Беццекки из команды Aprilia Racing был госпитализирован после падения во время Гран-при Нидерландов, сообщается на сайте турнира.

Инцидент произошел в воскресенье через 14 кругов после старта Гран-при Нидерландов. Беццекки упал на 15-м повороте трассы, спортсмена выбросило из мотоцикла, и он несколько раз прокрутился по гравию.

Как сообщает издание As, итальянца доставили в больницу и провели медицинское обследование, которое показало отсутствие признаков серьезных осложнений для здоровья. Отмечается, что из-за сильной боли пилота перевели в медицинский центр для проведения специализированных обследований, чтобы исключить скрытые травмы.