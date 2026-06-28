Над Калужской областью уничтожили четыре беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в небе над Калужской областью.
- Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в небе над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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"Силами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территориями Бабынинского, Мещовского и Перемышльского муниципальных округов", - написал он в Telegram-канале.
На местах работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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